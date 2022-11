"Ich respektiere, dass Sie mir das sagen, aber ich kann sie nicht abnehmen", sagte Pagh in dem knapp einminütigen Clip. Auf die Frage, ob die Farben der Binde das Problem seien, antwortete einer der Polizisten mit einem knappen "Ja". Pagh und seine Kollegen des Senders "TV 2" verließen daraufhin den Standort.

Am Montag hatte die FIFA die "One Love"-Armbinde verboten und bei Zuwiderhandlung mit Strafen gedroht. Die nationalen Verbände um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) knickten ein und teilten mit, die Binde nicht zu tragen.

Zahlreiche Medienvertreter reagierten noch am selben Tag auf die Entscheidung. So saß die "ZDF"-Kommentatorin Claudia Neumann beim WM-Spiel zwischen den USA und Wales mit schwarzem T-Shirt mit Aufdruck in Regenbogenfarben und einer passenden Armbinde im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Doha.

Zuvor hatte "BBC"-Expertin Alex Scott am Rande des Gruppenspiels zwischen England und Iran die "One Love"-Kapitänsbinde am Spielfeldrand getragen.

