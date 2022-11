Als Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch in Paris auch noch ohne Christopher Nkunku zum Flug nach Doha abhob, machte Didier Deschamps verständlicherweise ein alles andere als glückliches Gesicht. Denn der Trainer des noch amtierenden Weltmeisters hat riesige personelle Sorgen, die Verletztenliste der "Equipe Tricolore" ist durch den Ausfall des Angreifers von RB Leipzig noch einmal länger geworden.

Nkunku hatte es beim letzten Training vor der Abreise nach Katar erwischt: Der deutsche "Fußballer des Jahres", mit zwölf Treffern aktuell der Torjäger Nummer eins in der Bundesliga, musste nach einem Schlag auf sein linkes Bein den Platz in Clairefontaine humpelnd verlassen, offiziell erlitt er eine Knochenstauchung im Knie.

Freuen durfte sich darüber allenfalls Randal Kolo Muani von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, der für Nkunku nachnominiert wurde. Der Angreifer befindet sich noch mit seinem Klub in Japan. Er werde sich am Donnerstagmorgen dem französischen Team in Katar anschließen, teilte der Verband mit. Der 23-Jährige hatte im September seine ersten beiden Länderspiele für den WM-Titelverteidiger bestritten.

Nkunku ist ein weiterer prominenter Ausfall bei den Franzosen, einer, den Deschamps insgeheim schon befürchtet hatte. "Das Programm für die Spieler mit drei Partien pro Woche bis in den November hinein war extrem. Viele fallen für die WM aus, das kann nicht gut sein", sagte der 54-Jährige der "Sport-Bild".

Viele Baustellen für Trainer Deschamps

Und für den Weltmeister von 1998 ist es besonders schlecht: Die wohl größte Schwächung der französischen Mannschaft ist das verletzungsbedingte Fehlen der Mittelfeldstars Paul Pogba und N'Golo Kante. Auf der linken Abwehrseite steht Presnel Kimpembe nicht zur Verfügung.

Und damit nicht genug: Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema kämpfte zuletzt mit Blessuren, Antoine Griezmann findet im Nationaltrikot seit Monaten nicht zu einer brauchbaren Form. Viele Baustellen also für Deschamps und nicht mehr viel Zeit: Schon am 22. November (20:00 Uhr) wird es beim ersten Gruppenspiel gegen Australien ernst für Frankreich.

Angesichts der aktuellen Probleme sieht Deschamps sein Team daher auch nicht als Top-Favorit: "Frankreich ist Weltmeister, aber das sichert uns nicht ab. Die Konkurrenz ist riesig, es gibt bis zu zehn Mannschaften, die Weltmeister werden können, auch Deutschland."

Historie spricht gegen den Weltmeister

Auch die Statistik kann "Les Bleus" wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung machen. Immerhin ist es 60 Jahre her, dass ein solches Kunststück gelang. Der aktuelle Rekord-Weltmeister Brasilien gewann 1958 in Schweden und 1962 in Chile.

Und ein frühes Ausscheiden des jeweiligen Cup-Verteidigers ist in der jüngeren WM-Vergangenheit fast schon zur Gewohnheit geworden. 2002 in Südkorea erwischte es Zinedine Zidane, Thierry Henry und Co. sogar schon nach der Vorrunde mit drei Spielen ohne einen einzigen Torerfolg.

(SID)

