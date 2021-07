Gewichtheben

Olympia 2021: Flüchtlingsathlet Cyrille Tchatchet beim Gewichtheben in Tokio

Gewichtheber Cyrille Tchatchet wird Zweiter in der Gruppe B im Gewichtheben bis 96 Kilogramm bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Kameruner trat für die IOC-Flüchtlingsmannschaft, das "Refugee Olympic Team", an und hob 350 Kilogramm.

00:00:57, vor 2 Stunden