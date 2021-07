Gewichtheben

Olympia 2021: Die Gewichtheberin Hidilyn Diaz hat den ersten Olympia-Titel für die Philippinen geholt

Sie hat es geschafft. Die Gewichtheberin Hidilyn Diaz hat den ersten Olympiatitel für ihr Heimatland geholt. Euphorisch jubelte sie danach über diesen historischen Triumph. Zudem stellte sie in der Klasse bis 55 Kilogramm noch einen neuen olympischen Rekord auf. Es war also alles in allem ein Tag, den die 30-Jährige nie in ihrem Leben vergessen wird.

00:00:42, vor einer Stunde