Das olympische Golfturnier der Männer beginnt am Donnerstag. Gespielt wird auf dem East Course (Par 72) im Kasumigaseki Country Club in Saitama.

Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Hurly Long (St. Leon-Rot) vertreten Deutschland im 60-köpfigen Starterfeld.

Das könnte Dich auch interessieren: Golf-Verband schlägt Maximilian Kieffer und Hurly Long für Tokio-Start vor

Olympia - Golf Positiver Corona-Test: Auch Rahm verpasst Olympische Spiele VOR EINER STUNDE

(SID)

"Geht nur noch ums Überleben": Zverev über die Hitzeschlacht in Tokio

Olympia - Golf Golf-Verband schlägt Kieffer und Long für Tokio-Start vor 24/06/2021 AM 14:42