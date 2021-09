Das wohl größte und prestigeträchtigste Golfturnier der Welt startet: Der Ryder-Cup zwischen Europa und den USA.

Auftakt ist am Freitag, den 24:09, um 14:00 Uhr deutscher Zeit mit den ersten vier Foursome-Matches. Es werden also auch die ersten vier Punkte des Turniers vergeben.

Zum Format: Foursome ist eine Turnierspielform, bei welcher zwei Spieler als Team antreten und abwechselnd den gleichen Ball schlagen, bis man eingelocht hat. Beim Foursome-Matchplay des Ryder-Cups spielen also in einem Match jeweils zwei Spieler aus Europa gegen zwei Spieler aus USA. Innerhalb des Teams muss an jedem Loch der Ball abwechselnd geschlagen werden.

Eine wichtige taktische Entscheidung wird jedoch vor dem Match getroffen. Es wird vorher festgelegt, wer auf den ungeraden Löchern den Abschlag macht und wer auf den geraden Löchern abschlägt. Damit können sichere Spieler am Abschlag sich eher nach den Par 5 Löchern, den längsten Löchern des Platzes, orientieren und so die jeweiligen Stärken der Spieler innerhalb eines Teams bestmöglich nutzen.

Am Freitag stehen vier Foursome-Matches auf dem Plan. Es spielen also insgesamt acht Spieler aus Europa und acht Spieler aus USA um die ersten vier Punkte.

Die Foursome-Matches und Tee-Times am Freitag:

Match 1

14:05 Uhr: Jon Rahm & Sergio Garcia (Europa) vs. Justin Thomas & Jordan Spieth (USA)

Match 2

14:21 Uhr: Paul Casey & Viktor Hovland (Europa) vs. Dustin Johnson & Collin Morikawa (USA)

Match 3

14:37 Uhr: Lee Westwood & Matthew Fitzpatrick (Europa) vs. Brooks Koepka & Daniel Berger (USA)

Match 4

14:53 Uhr: Rory McIlroy & Ian Poulter (Europa) vs. Patrick Cantlay & Xander Schauffele (USA)

