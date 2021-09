Vom Freitag, 24. September, bis Sonntag, 26. September, findet der Ryder Cup in Whistling Straits statt. Die USA sind diesmal Gastgeber im traditionellen Duell mit Europa.

Der Golf-Zweikampf zwischen Europa und den USA findet normalerweise alle zwei Jahre statt. Die Ausgabe von 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.

Spielbeginn ist am Freitag und Samstag ab 14:00 Uhr MESZ. Am Sonntag geht es um 18:00 Uhr los.

Ryder Cup Letzte Wildcards vergeben: Team Europa beim Ryder Cup steht fest 12/09/2021 AM 22:12

Hier gibt es alle Informationen zum Ryder Cup 2021.

Ryder Cup live im TV

Sky überträgt den Ryder Cup aus Whistling Straits, Wisconsin, live im TV bei Sky Sport 2.

Ryder Cup im Livestream

Sky überträgt den kompletten Ryder Cup im Livestream bei SkyGo und bei SkyTicket.

Ryder Cup 2021 - Team USA und Team Europa: Spieler in der Übersicht

Team USA:

Steve Stricker (Kapitän)

Collin Morikawa

Dustin Johnson

Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

Justin Thomas

Patrick Cantlay

Daniel Berger

Harris English

Tony Finau

Xander Schauffele

Scottie Scheffler

Jordan Spieth

Team Europa:

Padraig Harrington (Kapitän)

Paul Casey

Matt Fitzpatrick

Tyrrell Hatton

Tommy Fleetwood

Rory McIlroy

Viktor Hovland

Jon Rahm

Lee Westwood

Bernd Wiesberger

Sergio Garcia

Shane Lowry

Ian Poulter

Ryder Cup bei Eurosport.de

Auf Eurosport.de erhaltet Ihr alle Informationen zum legendären Vergleich zwischen Europa und den USA im Ryder Cup.

Ryder Cup 2021: Der Start am Freitag - Die Paarungen der Foursomes

Am Freitag wird es erstmals ernst. Los geht es traditionell mit den Foursome-Matches. Bei der Opening Ceremony am Donnerstag haben haben die beiden Team-Kapitäne Padraig Harrington (Europa) und Steve Stricker (USA) die Paarungen bekannt gegeben. Die ersten acht Spieler von Team Europa und Team USA sind auf der Jagd nach den ersten vier Punkten. Die Paarungen im Überblick. | Zum Artikel

Ryder Cup 2021: McIlroy, Rahm und Garcia mit Hommage an Green Bay Packers

Das europäische Ryder-Cup-Team spielt am Wochenende in Wisconsin auch gegen die tausenden amerikanischen Fans. Um ein paar Sympathien zu gewinnen, hatten die Gäste aus Europa schließlich eine kuriose Idee. Vor der Proberunde am Mittwoch kamen Rory McIlroy, Jon Rahm und Co. zur Freude vieler Fans mit Käsehüten auf den Platz - eine Hommage an das lokale NFL-Team Green Bay Packers. | Zum Artikel

Ryder Cup 2021: US-Teamkapitän appelliert Fans zu Fair-Play-Verhalten

Die 43. Ausgabe des Ryder Cups beginnt am Freitag in Sheboygan im US-Bundesstaat Wisconsin. USA-Teamkapitän Steve Stricker hat vor dem prestigeträchtigen Duell gegen Titelverteidiger Europa die heimischen Fans zum Fair Play aufgefordert. "Verhaltet euch bitte respektvoll gegenüber beiden Teams und überschreitet nicht die Grenzen", sagte der 54-jährige gebürtige Wisconsiner. | Zum Artikel

Ryder Cup 2021: Notfallplan bei positiven Coronafällen steht

Am Wochenende steht mit dem Ryder Cup der wichtigste Team-Wettbewerb im Golfsport an. Für den Fall, dass ein Golfer positiv auf COVID-19 getestet wird, gibt es nun einen Notfallplan. Neben einem Umschlag für Verletzte wird es auch einen "COVID-Umschlag" geben, in welchen drei geheime Namen gesteckt werden. Sollte sich ein Spieler mit Corona infizieren, kommt dieser Umschlag zum Einsatz. | Zum Artikel

Ryder Cup 2021: Martin Kaymer mit neuer Rolle in Whistling Straits - Motivator, Experte, Vizekapitän

Martin Kaymer und der Ryder Cup - das ist eine Erfolgsgeschichte. In diesen Tagen ist der Deutsche als Vizekapitän in neuer Rolle wieder beim prestigeträchtigen Duell zwischen Europa und den USA dabei. "Diese Nominierung sagt viel darüber aus, was der Kapitän und das gesamte Team über dich denken und wie sehr sie dich schätzen", freute sich Kaymer. | Zur Meldung

Ryder Cup 2021: Europas Kapitän Padraig Harrington erklärt "COVID-Umschlag"-Notfallplan

Am Wochenende steht mit dem Ryder Cup der wichtigste Team-Wettbewerb im Golfsport an. Für den Fall, dass ein Golfer positiv auf COVID-19 getestet wird, gibt es nun einen Notfallplan. Neben einem Umschlag für Verletzte wird es auch einen "COVID-Umschlag" geben, in welchen drei geheime Namen gesteckt werden. Sollte sich ein Spieler mit Corona infizieren, kommt dieser Umschlag zum Einsatz. | Zur Meldung

Ryder Cup: Team Europa: Sergio García, Shane Lowry, Ian Poulter erhalten Wildcards fürs 2020 verschobene Turnier

Padraig Harrington hat zwei Wochen vor dem Ryder Cup (24. bis 26. September) in Haven/Wisconsin die letzten drei Plätze im europäischen Team vergeben. Der Kapitän verteilte die Wildcards am Sonntagabend an den erfahrenen Spanier Sergio García, Debütant Shane Lowry (Irland) und Ian Poulter (Großbritannien), der bereits zum siebten Mal teilnehmen wird. Martin Kaymer ist als Vizekapitän dabei. | Zur Meldung

Das könnte Dich auch interessieren: Dutch Open: Golfer Schmid verpasst Sieg bei European Tour knapp

Kordas Goldener Putt und Stechen um Silber: Die Golf-Highlights

Golf Erster PGA-Tour-Sieg: van Rooyen gewinnt Turnier in Truckee 09/08/2021 AM 08:41