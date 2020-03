Buzz

Das ganze sei "eine kleine Extraprämie für die Gewinnerin." Wie in Deutschland gilt Toilettenpapier derzeit offensichtlich auch in den USA als rares Gut.

Das Land wird aktuell von der Pandemie überrollt. Am Montag waren bereits mehr als 143.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, Tendenz stark steigend.

Trotz der Pandemie hält die Kaktus-Tour an ihrem Spielbetrieb überwiegend im Wüstenstaat Arizona fest, allerdings unter verschärften Bedingungen. So gehen nur Zweier-Flights in gebührendem Abstand auf den Kurs.

Für Spielerinnen wie Sarah Burnham ist die drittklassige Tour eine willkommene Gelegenheit, Spielpraxis zu wahren. Am Dienstag startet in Sun City/Arizona das nächste Event. Die LPGA-Tour für die Elite hat ihren Betrieb vorerst bis zum 14. Mai ausgesetzt.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Kroos-Traumtor wird zur Home Challenge