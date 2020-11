"Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist", sagte Bitter, der sich in häusliche Isolation begeben hat: "Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr gut und professionell."

Bitter hatte mit dem DHB-Team am Sonntag in Tallinn gegen Estland (35:23) und zuvor am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) gespielt. Der positive Test resultiert aus einer am Sonntagabend in Tallinn durchgeführten PCR-Testung.