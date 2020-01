Die beiden Finalisten ermitteln am Freitag in Stockholm Titelverteidiger Spanien und Slowenien sowie Kroatien und Norwegen. In der Hauptrundengruppe 1 trennten sich Spanien und Kroatien am Mittwoch 22:22 (12:11), es war für beide Mannschaften der erste Punktverlust im Turnierverlauf.

Spanien beendete die Hauptrunde aufgrund der besseren Tordifferenz als Tabellenführer.

(SID)