"Da ist es sehr, sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen die letzten Trainingseinheiten noch abwarten", betonte der 41-Jährige. In Trondheim bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop ab Donnerstag ihre drei Vorrundenspiele der Gruppe C. Auftaktgegner sind am Donnerstag die Niederlande. Spanien und Lettland sind in der ersten Turnierphase die weiteren Gegner.

Bereits nach dem 32:28-Erfolg bei der EM-Generalprobe am Montag in Wien gegen Gastgeber Österreich war angedeutet worden, dass alle 17 Akteure nach Trondheim fliegen. "Wenn das zusätzliche Hotelzimmer nicht zu teuer ist, können wir ja auch alle mitnehmen", hatte Kapitän Uwe Gensheimer erklärt. Die deutsche Mannschaft peilt nach dem vierten Platz bei der WM nun eine EM-Medaille an.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: EM-Generalprobe mit Schönheitsfehlern: Handballer bestehen letzten Stresstest