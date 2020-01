"Wir brauchen sehr viel Selbstvertrauen und Mut, Energie, Tempo und Druck in unseren Aktionen", meinte Prokop vor der Partie gegen die Iberer.

Weil beide Teams im Normalfall die Hauptrunde erreichen dürften, wird der Sieger wahrscheinlich die Optimalausbeute von zwei Punkten mit in die nächste Turnierphase nehmen. "Das ist ein anderes Kaliber", sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer und fügte hinzu:

" Wir wissen ungefähr, was da kommt. Die werden provozieren mit Täuschen und Sinken in der Abwehr. Da müssen wir uns sehr gut drauf vorbereiten. "

Spanien erster Prüfstein auf dem Weg ins Halbfinale

Nach dem 34:23-Sieg gegen "Oranje" war Prokop "erstmal froh, so gestartet zu sein. Wir haben ein bisschen Selbstvertrauen getankt." Sein Team habe "schwierige Phasen überstanden, das ist wichtig für eine Mannschaft. Jeder ist vom Feeling her in das Turnier reingekommen."

Der EM-Auftakt ist gelungen, nun kommt ein echter Prüfstein auf dem Weg ins Halbfinale. "Wir müssen eine Topleistung bringen gegen den aktuellen Europameister", sagte Prokop. Spanien gewann sein erstes Match in Trondheim am späten Donnerstagabend mit 33:22 (14:11) gegen Lettland.

(SID)