Die große Stärke des Teams von Bundestrainer Christian Prokop sei der Abwehrverbund. "Das Zusammenspiel aus Abwehr und Torhütern wird auch bei dieser EM eine große Rolle spielen", sagte Andreas Wolff, der seit Sommer beim polnischen Meister KS Kielce unter Vertrag steht und beim deutschen EM-Triumph 2016 in Polen der große Rückhalt war. Man wolle die Gegner "verunsichern und frustrieren, indem wir sie lange ohne eigenen Torerfolg spielen und dann im Gegenzug den Ball aus ihrem Tornetz holen lassen".

Dem Konzept der paneuropäischen EM mit Spielorten in Norwegen, Österreich und Schweden steht Wolff eher skeptisch gegenüber. Es sei speziell für die Bundesligaspieler, die durch Champions-League-Partien ohnehin ständig auf Reisen sind, ein großer Aufwand:

" Sie spielen die Vorrunde in Trondheim, um dann in der Hauptrunde in Wien aufzulaufen. Puh, das finde ich schon echt, sagen wir, schwierig. "

Die DHB-Auswahl kommt am 2. Januar in Frankfurt am Main zur unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Mannheim, 4. Januar, 17.20 Uhr) und Österreich (Wien, 6. Januar, 14.40 Uhr) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr), Spanien (11. Januar/18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18.15 Uhr).

(SID)