Die Sportfans in Deutschland können sich bei Eurosport auf einen Januar voller Highlights freuen.

Neben der Vierschanzentournee, den Tennis Australian Open, den Weltcups im Wintersport und dem Snooker Masters hat sich Eurosport die Übertragungsrechte an der Men’s EHF EURO 2022 gesichert und zeigt bis zu 18 Spiele der Handball-Europameisterschaft, die vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ausgetragen wird, live im Free-TV.

Ad

Das von sportdeutschland.tv sublizenzierte Rechtepaket für das Turnier umfasst Spiele ohne deutsche Beteiligung - darunter auch die beiden Halbfinals sowie das Finale, sollte das DHB-Team diese Partien nicht erreichen.

Liqui Moly HBL EM 2022: Bitter im erweiterten DHB-Kader - Pekeler und Drux nicht dabei 03/12/2021 AM 10:44

Den Auftakt in die sechs geplanten Vorrunden-Matches macht das Duell zwischen Vize-Europameister Kroatien und Olympiasieger Frankreich am Donnerstag, den 13. Januar 2022 ab 20:30 Uhr.

Zudem eignet sich das Eurosport-Programm auch für die Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft bestens zur Gegner-Analyse. Mit den Spielen zwischen Belarus und Polen (16. Januar, 20:30 Uhr) sowie Belarus und Österreich (18. Januar, 20:30 Uhr) stehen gleich zwei Partien aus der deutschen Gruppe D im Programm.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland: "Handball hat auch über die deutsche Nationalmannschaft hinaus eine große Fangemeinde in Deutschland. Die Übertragungen der Handball-WM der Männer 2021 oder der Matches bei den Olympischen Spielen im Sommer haben gezeigt, dass das Interesse an der zweitgrößten Teamsportart in Deutschland weiter ungebrochen ist. Mit Olympiasieger Frankreich, Vize-Europameister Kroatien, dem Olympia-Dritten Spanien oder den starken Schweden versprechen schon die Vorrundenspiele packende Duelle auf Weltklasseniveau."

Die geplanten Live-Spiele der Gruppenphase bei Eurosport 1 im Free-TV auf einen Blick:

Donnerstag, 13. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Kroatien gegen Frankreich

Freitag, 14. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Portugal gegen Island

Samstag, 15. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Spanien gegen Schweden

Sonntag, 16. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Polen (deutsche Gruppe)

Montag, 17. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Frankreich gegen Serbien

Dienstag, 18. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Österreich (deutsche Gruppe)

Die weiteren Spiele werden nach Abschluss der Gruppenphase festgelegt.

"Bist du wahnsinnig!" Highlights zum Finale Frankreich gegen Dänemark

EM Reaktion auf viele Absagen: Gislason beruft neun Debütanten für EM GESTERN AM 11:22