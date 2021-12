Der 39 Jahre alte Keeper gehört zum 35-köpfigen Spielerpool, aus dem Gislason Anfang des kommenden Jahres sein EM-Aufgebot formiert.

"Wir haben viele Möglichkeiten", wird DHB-Sportvorstand Axel Kromer in einer Verbandsmitteilung zitiert. Das Trainerteam um Gislason beobachte "die aktuellen Entwicklungen" und sammle beim bevorstehenden Trainingslehrgang am 5. und 6. Dezember in Großwallstadt weitere Eindrücke.

Neben Drux, der nach einer Knieverletzung im Herbst frühzeitig auf eine mögliche EM-Teilnahme verzichtet hatte, und Pekeler, der momentan eine Nationalmannschaftspause einlegt, steht auch Rechtsaußen Patrick Groetzki nicht zur Verfügung. Der 154-malige Nationalspieler und seine Frau erwarten kurz vor der EM erneut Nachwuchs.

Angeführt wird das Aufgebot vom neuen Kapitän Johannes Golla. Die zuletzt fehlenden Torhüter Andreas Wolff und Silvio Heinevetter dürfen sich ebenso EM-Chancen ausrechnen wie die Rückraumspieler Kai Häfner und Julius Kühn. Mit Julian Köster, Veit Mävers und Tom Bergner stehen zudem drei Spieler des aktuellen Elitekaders auf der 35er-Liste des Deutschen Handballbundes (DHB).

