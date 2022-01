Ein echter Handball-Kracher zum Hauptrundenabschluss: In Budapest traf Weltmeister Dänemark auf Olympiasieger Frankreich.

Die Dänen waren bereits vor dem Spiel für das Halbfinale qualifiziert. Durch den deutlichen Sieg der Isländer am Mittag gegen Montenegro (34:24) lastete aber auf Olympiasieger Frankreich jede Menge Druck: Frankreich brauchte ein Unentschieden, um sich ebenfalls für das Halbfinale zu qualifizieren. Ansonsten würde Island in die Runde der letzten Vier einziehen.

Zudem ging es um die Paarungen im Semifinale: Gewinnt Frankreich, qualifiziert sich der Olympiasieger nicht nur für die Vorschlussrunde, sondern trifft - aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs - als Gruppensieger auf Schweden.

Dänemark bekäme es dann im Halbfinale mit Titelverteidiger und Gruppensieger Spanien zu tun.

Der Klassiker zwischen Dänemark und Frankreich zum Nachlesen:

Dänemark - Frankreich 29:30

60. Minute: Frankreich gewinnt ein unglaubliches Spiel nach einer furiosen Schlussphase. Ganz bitter für Island, die aus dem Turnier ausscheiden. Der Olympiasieger gewinnt die Hauptrundengruppe I und trifft im Halbfinale auf Schweden. Was für ein irres Match!

Dänemark - Frankreich 29:30

60. Minute: Unglaublicher Turnover der Dänen. Frankreich führt und hat den Ball. Letzte Auszeit von Erick Mathe.

Dänemark - Frankreich 29:30

58. Minute: Es wird nun vollkommen hektisch! Lauge verliert unnötig den Ball. Aus dem Nichts kann Frankreich hier auf einmal in Führung gehen. Mem erzielt seinen achten Treffer, den sechsten in Folge. Die Halle bebt, Frankreich führt und wäre aktuell nicht nur weiter, sondern sogar Gruppensieger. Was für eine Wende! Der Mann vom FC Barcelona flippt vollkommen aus.

Dänemark - Frankreich 28:28

56. Minute: Auf einmal ist Gerard da! Er pariert gegen Antonsen. Frankreich ist zurück und kann nun durch einen Siebenmeter von Descar ausgleichen! Møller ist zurück im Tor.

Dänemark - Frankreich 28:27

54. Minute: Mem trifft, sein Wurf wird vom Innenblock unhaltbar für Landin abgefälscht. Frankreich glaubt wieder an sich! Mem erzielt sein 30. Turniertor. Dann trifft Kirkeløkke und bricht den Bann für Dänemark. Doch nun ist auch Karabatic da. Es geht plötzlich hin und her.

Dänemark - Frankreich 27:25

53. Minute: Was für ein schwaches Anspiel von Karabatic in Richtung Monar. Aber: Dänemark ist inzwischen siet über sechs Minuten ohne Tor. Schwächelt der Weltmeister hier kurz vor dem Ende? Gerard pariert abermals. Im Gegenzug entscheiden die Schiedsrichter auf Siebenmeter. Den siebten für Frankreich. Descat erzielt sein siebtes Tor. Frankreich ist wieder da!

Dänemark - Frankreich 27:24

51. Minute: Erinnern wir uns an Schweden gegen Norwegen gestern. Fünf Minuten vor dem Ende sprach alles für Norwegen. Am Ende gewinnen die Schweden durch einen 5:0-Lauf. Aber hier spricht wenig dafür, dass Frankreich das Spiel noch dreht - auch wenn die Mannschaft von Erick Mathe nun griffiger zu sein scheint. Der Coach nimmt eine weitere Auszeit. Frankreich hat den Ball.

Dänemark - Frankreich 27:23

49. Minute: Gerard pariert gegen Hansen. Im Gegenzug holt Dylan Nahi den Siebenmeter heraus. Descat seit seinem ersten Strafwurf von der Linie fehlerfrei. Landin hat keine Chance gegen den Wurf des Mannes aus Montpellier.

Dänemark - Frankreich 27:22

47. Minute: Fabregas zieht Holm am Trikot und bekommt ebenfalls eine Zwei-Minuten-Strafe. Eurosport-Experte Pascal Hens schimpft: "Das ist doch Schwachsinn!" Doch es ist ein bitterer Schwachsinn für Fabregas, denn es ist seine dritte Zeitstrafe. In Gleichzahl verteidigt Dänemark stark und erzwingt das Zeitspiel.

Dänemark - Frankreich 26:22

45. Minute: Und schon ist die Hoffnung wieder begraben: Holm zieht mit Kirkeløkke gleich und erzielt seinen neunten Treffer. Dann ein Tempogegenstoß des Weltmeisters, den Hansen verwandelt. Doch Frankreich bekommt erneut eine fragwürdige Überzahl: Antonsen mit der Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Und plötzlich kommt Dika Mem in dieser Begegnung an: Er hübscht seine Statistik auf fünf Treffer in zehn Versuchen auf und hält Frankreich im Spiel.

Dänemark - Frankreich 24:21

44. Minute: Es kann so schnell gehen im Handball: Mem trifft, Kirkeløkke verwirft, Karabatic verwandelt den Gegenzug. Jakobsen ist gezwungen, die zweite Auszeit in diesem Spiel zu nehmen. Frankreich ist noch nicht geschlagen.

Dänemark - Frankreich 23:19

42. Minute: Da ist Landin! Erst pariert er den Tempogegenstoß von Theo Monar mit dem Fuß oberhalb der Schläfe, dann hält er gegen Karabatic. Doch gegen Mem aus dem Rückraum ist er kurz darauf machtlos. Frankreich wieder auf vier Tore dran.

Dänemark - Frankreich 22:18

40. Minute: Dritter Treffer beim dritten Versuch für Lenne. Landin ist nicht so stark in diesem Spiel wie Møller im ersten Durchgang. erst eine Parade in den ersten zehn Minuten für den Keeper des THW Kiel. Doch im Gegenzu trifft auch Dänemarks Rechtsaußen Johan Hansen. Dänemark lässt Frankreich nicht näher herankommen.

Dänemark - Frankreich 21:17

37. Minute: Mem erzielt seinen zweiten Treffer im siebten Anlauf. Eine desolate Quote von nur 29 Prozent - auch wenn er Landin hier nun überwinden kann. Aber solange die französische Abwehr nicht besser steht, droht das EM-Aus. Und sie schwächen sich selbst, weil Fabregas sich gegen Kirkeløkke unclever anstellt. Dritte Zwei-Minuten-Strafe gegen den Olympiasieger. Dänemark in Überzahl.

Dänemark - Frankreich 21:16

35. Minute: Es ist nicht zu fassen! Jacob Holm erzielt seinen achten Treffer. Richardson trifft in Überzahl im Gegenzug erneut, Fabregas hatte wieder clever freigesperrt. Dann findet Holm Rene Antonsen am Kreis - Siebenmeter. Emil Jakobsen erzielt seinen ersten Treffer - kalt von der Bank - gegen Pardin, der wieder keine Hand an diesen Ball bekommt.

Dänemark - Frankreich 19:15

33. Minute: Ungewohnt halbherziger Abschluss von Dika Mem. Landin hält seinen ersten Ball. Damit hat er nach zwei Minuten bereits so viele Paraden wie die beiden Franzosen. Doch die Dänen dezimieren sich erneut - auch wenn Kirkeløkke abermals nichts dafür kann. Sehr kleinliche Entscheidung gegen den Weltmeister. In Überzahl bricht Richardson durch und wird gefoult. Fabregas überwindet Landin. Frankreich kämpft sich heran.

Dänemark - Frankreich 18:13

31. Minute: Frankreich nutzt die letzten Sekunden der Überzahl und startet mit einem schnellen Tor in die zweite Halbzeit. Melvyn Richardson trifft, aber im Gegenzug trifft Kirkeløkke gegen Gerard ins kurze Eck und stellt den Pausenabstand wieder her.

Dänemark - Frankreich 17:12

Halbzeit: Frankreich steht hier vor dem Aus bei dieser Europameisterschaft. Die Olympiasieger brauchen mindestens einen Punkt, aber Dänemark ist in dieser ersten Halbzeit auch ohne Hansen, Gidsel und Saugstrup klar die bessere Mannschaft. Auch, weil Møller schon acht Bälle gehalten hat. Wie wollen die Franzosen hier fünf Tore aufholen? Møller bekommt zumindest zu Beginn des zweiten Durchgangs eine Pause - Niklas Landin steht nun zwischen den Pfosten.

Dänemark - Frankreich 17:12

30. Minute: Kirkeløkke überwindet Pardin aus ganz spitzem Winkel. Treffer Nummer sechs für den Mann von den Rhein-Neckar-Löwen. Und Frankreich verliert den Ball zwanzig Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Doch die Dänen haben die Uhr nicht im Blick und verpassen den letzten Wurf. Dennoch: Starke Dänen dominieren diese erste Halbzeit ohne ihr Star-Trio gegen Franzosen, die kurz vor dem Aus bei dieser Europameisterschaft stehen.

Dänemark - Frankreich 16:12

28. Minute: Møller hält bisher 41 Prozent aller Bälle. Die beiden französischen Keeper bisher 6 Prozent. Da liegt in diesem Match derzeit der Unterschied. Niklas Landin steht inzwischen an der Bank und applaudiert. Doch nun muss Dänemark eine Unterzahl überstehen. Porte läuft auf Magnus Landin auf, der die Welt nicht mehr versteht. Siebenmeter und zwei Minuten gegen den 26-Jährigen. Descat überwindet Møller und verkürzt mit seinem vierten Treffer.

Dänemark - Frankreich 15:10

26. Minute: Da ist die erste Parade für Frankreich in diesem Spiel. Pardin pariert gegen Antonsen. Doch im Gegenzug hält Møller erneut und Holm prügelt einen Ball aus dem Rückraum unter die Latte. Pardin ist noch dran, aber lenkt sich die Kugel quasi selbst ins Tor. Holm und Kirkeløkke stehen beide bei fünf Treffern und führen die Dänen hier an.

Dänemark - Frankreich 14:9

23. Minute: Dänemark nutzt die Überzahl perfekt und zieht nach Treffern von Kirkeløkke und Rasmus Lauge davon. Und Møller ist einfach fantastisch in diesem Spiel. Er pariert erst einen Siebenmeter von Descat, dann verfehlt Minne. Die Franzosen treffen nur 45 Prozent ihrer Würfe. Die Dänen dagegen 81 Prozent. Frankreich ist noch ohne eine einzige Parade. Auch Frankreichs neuer Mann zwischen den Pfosten, Wesley Pardin, kann den Wurf von Holm nicht abwehren.

Dänemark - Frankreich 10:9

19. Minute: Kapitän Valentin Porte trifft Holm mit der Schulter ins Gesicht. Der 31-Jährige erhält die zweite Zeitstrafe in diesem Match. Dänemark wieder in Überzahl. Aber Magnus Landin Jacobsen rutscht ein durchaus schwieriger Ball durch die Finger. Frankreich im Ballbesitz. Gerard geht wieder aus dem Tor. Und Frankreich trifft in Unterzahl, Fabregas bringt den Olympiasieger wieder auf einen Treffer heran an die Dänen.

Dänemark - Frankreich 10:8

17. Minute: Hugo Descat nutzt die zweite Chance, nachdem Møller zuvor erneut einen Wurf von Mem aus dem Rückraum parieren konnte. Trotz des Gegentores: Ist der stark im Spiel! Aber eine Minute später hat er keine Möglichkeit gegen Aymeric Minne, der sich weitgehend ohne Gegenwehr durchtankt. Jakobsen nimmt seine erste Auszeit.

Dänemark - Frankreich 10:6

14. Minute: Kirkeløkke nutzt abermals die Überzahl. Vincent Gerard im Tor der Franzosen hat bisher noch keine Hand an den Ball bekommen. Die Franzosen verlieren vorne unnötig den Ball, obwohl der Torwart gegen einen sechsten Feldspieler eingetauscht wurde. Kirkeløkke nutzt die freie Bahn zu seinem vierten Treffer. Die dezimierten Dänen dominieren den Olympiasieger in der Anfangsphase nach Belieben.

Dänemark - Frankreich 8:5

12. Minute: Nikola Karabatic findet den 25 Jahre alten Lenne auf Rechtsaußen. Wieder hat Møller die Finger am Ball, aber Lenne erzielt dennoch seinen zweiten Treffer. Doch im Gegenzug stößt Ludovic Fabregas seinen Gegenspieler zu Boden und bekommt die erste Zeitstrafe in diesem Match. Kirkeløkke nutzt die Überzahl zur erneuten Drei-Tore-Führung.

Dänemark - Frankreich 6:4

8. Minute: Erstmals trifft auch Frankreich aus der zweiten Welt und erzielt zwei einfache Tore. Erst trifft Yanis Lenne, dann erzielt Superstar Mem seinen zweiten Treffer. Dann verwirft Holm aus dem Rückraum. Der Olympiasieger kämpft sich nach dem Blitzstart der Dänen zurück in dieses Spiel.

Dänemark - Frankreich 5:1

5. Minute: Dika Mem überwindet Møller per Strafwurf. Doch der Schlussmann der SG Flensburg-Handewitt hat bei diesem Turnier eine Fangquote von unfassbaren 45 Prozent. Holm und Hald Jensen nutzen zwei weitere Gegenstöße. Frankeich nimmt die erste Auszeit.

Dänemark - Frankreich 3:0

3. Minute: Kevin Møller beginnt bei den Dänen im Tor, Niklas Landin sitzt erst einmal auf der Bank. Und der 32-Jährige startet gemeinsam mit dem Innenblock der Dänen herausragend in dieses Spiel. Hald Jensen und Lasse Svan vollenden zwei Tempogegenstöße. Blitzstart der Dänen.

Dänemark - Frankreich 1:0

1. Minute: Guter Start für den Weltmeister. Niclas Kirkeløkke macht den Anfang in diesem Kracher!

