In der stimmungsvollen Arena in Bratislava war Youngster Julian Köster vor 1992 Zuschauern mit vier Treffern bester deutscher Torschütze.

Phasenweise sah es so aus, als könne die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Schweden bezwingen. Doch in der Schlussphase fehlten dem stark geschwächten Team um Kapitän Johannes Golla die nötigen Körner.

So lief das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden - der Liveticker zum dritten Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft zum Nachlesen:

Deutschland - Schweden 21:25

Ende: Die deutsche Mannschaft bestreitet am Dienstag gegen Russland (18:00 Uhr) ihren Abschluss bei dieser Handball-Europameisterschaft. In knapp einer Stunde (20:30 Uhr) kommt es in der deutschen Gruppe zum vermeintlichen Topspiel zwischen Spanien und Norwegen. Verfolgt das mögliche Duell um den Gruppensieg live bei Eurosport im TV. Damit verabschiedet sich Pascal Steinmann von Euch. Einen schönen Abend und bleibt gesund!

Deutschland - Schweden 21:25

Ende: Alfred Gislason lobt das DHB-Team trotz der Niederlage gegen Schweden am "ARD"-Mikrofon: "In der Abwehr haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch offensiv haben wir stark gespielt, bis zur letzten Viertelstunde. Dann haben sich die Schweden abgesetzt. Es ist unglaublich bitter, dass wir vier, fünf Ballgewinne haben, und dann die Bälle wegschmeißen. Dennoch: Ich bin sehr zufrieden, was die Mannschaft unter diesen Bedingungen geleistet hat."

Deutschland - Schweden 21:25

Ende: Lange sah es so aus, als könne das DHB-Team mit den Schweden Schritt halten. Nach 40 Minuten glich die deutsche Mannschaft zum 15:15 aus. "Uns hat am Ende die Kraft gefehlt. Wir waren lange dran, aber am Ende fehlten uns die Körner", analysiert Paul Drux in der "ARD". Kein Wunder, bei diesen Umständen während dieses Turnieres.

Deutschland - Schweden 21:25

Ende: Das war es! Deutschland unterliegt Schweden und verliert trotz großen Kampfes auch das dritte Hauptrundenspiel. Der Traum vom Halbfinale ist geplatzt. Auch das Spiel um Platz fünf ist durch die Niederlage nun nicht mehr zu erreichen. Für das leidenschaftliche und aufopferungsvolle DHB-Team geht es am Dienstag gegen Russland nur noch um einen versöhnlichen Abschluss in diesem Turnier.

Deutschland - Schweden 19:24

59. Minute: Das Tor des Tages! Schweden packt nach der Auszeit den Kempa-Trick aus und zaubert noch einmal für die Fans in Bratislava. Wanne verwandelt traumhaft.

Deutschland - Schweden 19:23

58. Minute: In der entscheidenden Phase ist Schweden die bessere Mannschaft. Deutschland seit beinahe sieben Minuten ohne Treffer. Schweden kommt zu leichten Treffern und zieht erstmals in diesem Spiel auf fünf Tore davon. Dahmke kann noch einmal auf vier Treffer verkürzen. Aber das DHB-Team scheint den Glauben an die Sensation gegen den Vizeweltmeister verloren zu haben. Nun nehmen auch die Schweden ihre erste Auszeit in dieser Partie.

Deutschland - Schweden 18:22

55. Minute: Die Moral scheint gebrochen. Ballverlust der deutschen Mannschaft und Carlsbogard trifft ins leere Tor. Daraufhin wirft Dahmke nur an den Pfosten. Schweden liegt nun mit vier Toren in Führung.

Deutschland - Schweden 18:21

54. Minute: Die schwedische Abwehr greift nun besser zu, Deutschland hat wenige Ideen. Sandell erzielt wieder eine Drei-Tore-Führung für Schweden. Gislason nimmt seine letzte Auszeit: "Wir haben nichts zu verlieren, wir können das noch aufholen", ruft der Bundestrainer. Deutschland nimmt nun den siebten Feldspieler zur Hilfe.

Deutschland - Schweden 18:20

52. Minute: Bitter hält gegen Carlsbogard, aber Köster hatte den Star des TBV Lemgo gefoult. Siebenmeter für Schweden. Wanne lässt Bitter erneut keine Chance. Köster hatte zudem eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe erhalten. Das wird nun enorm schwer in Unterzahl.

Deutschland - Schweden 17:18

49. Minute: Drux wird nun zum Faktor aus acht, neun Metern. Er wirft die Tore 16 und 17 für die deutsche Mannschaft in einer sehr torarmen Begegnung - beide Treffer aus dem Rückraum. Ist das spannend! Noch etwas mehr als zehn Minuten.

Deutschland - Schweden 15:17

46. Minute: Vor fünf Minuten hatte Deutschland die Chance zur Führung. Nun liegt das DHB-Team wieder mit zwei Toren hinten, weil Bergendahl erneut trifft. Gislason nimmt seine zweite Auszeit. Eine ganz entscheidende Phase in diesem Spiel. Der Isländer wechselt zweimal: Schmidt kommt für den rechten Rückraum, Bitter steht wieder im Tor.

Deutschland - Schweden 15:16

44. Minute: Beide Mannschaften sind seit über drei Minuten torlos. Zu viele Fehler auf beiden Seiten. Dann steigt Carlsbogard hoch und trifft aus zehn Metern. Auch Rebmann kommt nicht wirklich ins Spiel. Unglaublich, dass Deutschland trotz all dieser Fehler immernoch voll drin ist in diesem Duell.

Deutschland - Schweden 15:15

41. Minute: Deutschland hat die Chance auf die Führung, aber Köster scheitert aus dem Rückraum an Palicka. Wanne wird am Kreis angespielt und bringt Schweden erneut in Front. Doch Rune Dahmke gleicht sofort wieder aus. Die Fans in Bratislava sind klar auf Seiten der deutschen Mannschaft und treiben das Team um Kapitän Golla nach vorne. Deutschland ist die bessere Mannschaft. Zur Erinnerung: Kurz nach der Pause hatten die Schweden 13:10 geführt.

Deutschland - Schweden 13:13

37. Minute: Drux holt den Siebenmeter heraus. Wieder kommt es zum Duell Reichmann gegen Thulin. Diesmal behält der Rechtsaußen der MT Melsungen die Oberhand! Deutschland ist wieder voll im Spiel.

Deutschland - Schweden 12:13

35. Minute: Wiede spielt abermals einen unsauberen und zu riskanten Pass - bereits der sechste Turnover der deutschen Mannschaft. Und trotzdem bleibt das DHB-Team immer in Schlagdistanz. Auch, weil die deutsche Mannschaft steht. Die Defensive zwingt Lagergren zu einem schwierigen Wurf. Vorbei! Wiencek wird dann am Kreis bedient und trifft. Sein zweiter Treffer beim dritten Versuch. Deutschland beißt sich fest.

Deutschland - Schweden 11:13

32. Minute: Fantastisch, Julian Köster! Bergendahl trifft ihn heftig und kassiert eine Zeitstrafe. Der 21-Jährige schüttelt sich kurz und knallt den Ball dann kurz darauf aus dem Rückraum zwischen die Pfosten. Der Mann vom VfL Gummersbach ist zweifelsohne die Entdeckung dieser Mannschaft.

Deutschland - Schweden 10:13

31. Minute: Es beginnt, wie die erste Halbzeit aufgehört hatte. Wiede spielt einen Fehlpass. Lagergren erhöht auf 13:10. Denkbar schlechter Beginn für die Mannschaft von Alfred Gislason, die den Anwurf hatte und auf einen Treffer hätte verkürzen können.

Deutschland - Schweden 10:12

Halbzeit: DHB-Sportvorstand Axel Kromer analyisert in der Halbzeit bei der "ARD": "Wir sind in Schlagdistanz gegen den Vizeweltmeister. Wir sind zufrieden. Die Kleinigkeiten entscheiden die Spiele. Wir hatten zu viele technische Fehler im Angriff. Aber wir decken sehr gut, um auch mal einfache Tore zu erzielen. Wenn uns das gelingt, ist etwas drin. Die Jungs sind auf jeden Fall bereit." Bereit ist hoffentlich auch Daniel Rebmann - der Keeper von Frisch Auf Göppingen beginnt auch die zweite Halbzeit im Tor. Weiter geht es.

Deutschland - Schweden 10:12

30. Minute: Ärgerliches Ende der ersten Halbzeit: Claar stellt den alten Abstand wieder her. Dann hält Palicka einen Wurf von Wiencek mit dem linken Fuß mit der Schlusssirene überragend. Deutschland geht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Bezeichnend, denn da war im ersten Durchgang deutlich mehr drin. Und dennoch: Das DHB-Team ist gut im Spiel und längst nicht geschlagen. Hier ist noch vieles möglich!

Deutschland - Schweden 10:11

29. Minute: Was für ein Einstand: Rebmann hält gleich den ersten Wurf von Felix Claar mit dem linken Arm. Das ist so wichtig. Und im Gegenzug erhält Jonathan Carlsbogard nach Foul an Johannes Golla eine Zwei-Minuten-Strafe. Deutschland bis zur Halbzeitpause in Überzahl. Und das DHB-Team nutzt sie gegen den WM-Finalisten sofort: Wiede bringt die Mannschaft bis auf einen Treffer heran.

Deutschland Schweden 9:11

27. Minute: Wiede bedient Golla am Kreis: Der Kapitän erzielt seinen zweiten Treffer. Deutschland absolviert abgesehen von den leichten Fehlern ein starkes Spiel. Die Abwehr steht deutlich besser, auch wenn Bitter bisher unglücklich agiert. Er ist oft am Ball, aber ihm gelingt wenig. Auch in dieser Situation: Lukas Sandell mit dem 11:9 aus schwedischer Sicht. Daher tauscht Gislason nun: Daniel Rebmann kommt ins Tor. Offenbar hatte Bitter selbst den Wechsel angezeigt.

Deutschland - Schweden 7:9

22. Minute: Gislason hatte es vor dem Spiel angesprochen: Die technischen Fehler müssen minimiert werden. Doch erneut unterläuft dem DHB-Team ein fahrlässiger Ballverlust von Philipp Weber, der die Schweden zu einem leichten Tor einlädt. Der Bundestrainer nimmt die erste Auszeit. "Die Abwehr steht gut. Das Problem sind die Fehler, die wir vorne machen", sagt Gislason im Kreis. Paul Drux kommt für Wagner. Wiencek trifft unmittelbar nach dem Time-Out - wieder hatte Köster den Kieler am Kreis bedient.

Deutschland - Schweden 6:8

21. Minute: Die deutsche Abwehr steht, auch wenn beide Torhüter noch keine entscheidenden Faktoren sind. Schweden ist seit fast neun Minuten ohne Tor! Dann tritt Wanne zum Siebenmeter an und erzielt sein zweites Tor in diesem Spiel. Zuvor hatte Deutschland die Chance zum Ausgleich mit einem unnötigen Fehlpass leichtfertig hergegeben.

Deutschland - Schweden 6:7

18. Minute: Die Fehlwürfe mehren sich auf beiden Seiten. Die Schweden sind seit über fünf Minuten ohne Treffer. Deutschland seit knapp vier. Dann bricht Hendrik Wagner in seinem ersten EM-Spiel den Bann und verkürzt auf 6:7. Das Spiel ist völlig offen.

Deutschland - Schweden 5:7

13. Minute: Deutschland findet Golla am Kreis nun besser. Der Mann von der SG Flensburg-Handewitt erzwingt den Siebenmeter. Tobias Reichmann kommt herein, bei den Schweden geht Tobias Thulin für den Wurf ins Tor - und gewinnt das Duell. Doch Deutschland steht nun besser und trifft kurz danach per Tempogegenstoß durch Lukas Zerbe. Die Mannschaft von Alfred Gislason bleibt dran.

Deutschland - Schweden 4:6

10. Minute: Köster bedient Johannes Golla herausragend. Der Kapitän des DHB-Teams erzielt seinen ersten Treffer in diesem Match. Die deutsche Abwehr verteidigt nun aggressiver und verhindert die Durchbrüche aus dem schwedischen Rückraum. Doch Wiencek kassiert zwei Minuten. Schweden spielt die Überzahl stark aus und bedient Wanne auf links. Aber Bitter ist zum ersten Mal da und pariert!

Deutschland - Schweden 2:5

5. Minute: Deutschland verteidigt schwach im Innenblock. Jim Gottfridsson bricht durch und erzielt die erste Zwei-Tore-Führung. Im Anschluss pariert Palicka erneut. Der frühere Schlussmann der Rhein-Neckar-Löwen kommt gut in die Begegnung. Dann bricht abermals Gottfridsson durch, Fabian Wiede bremst ihn mit einem Foul. Hampus Wanne verwandelt den Siebenmeter eiskalt. Deutschland muss aufpassen, dass die Schweden nicht früh im Spiel davonziehen.

Deutschland - Schweden 1:1

2. Minute: Schweden wirft an. Albin Lagergren bringt die Skandinavier in Führung. Im Gegenzug kommt auch Deutschland gut in die Begegnung: Julian Köster trifft aus dem Rückraum durch die Beine von Andreas Palicka zum Ausgleich. Guter Start für den 21 Jahre alten Shootingstar der deutschen Mannschaft.

INFO - Gislason: Wollen die Fehler minimieren

"Wir haben in den beiden Spielen zu viele technische Fehler gemacht. Das wollen wir minimieren", sagt Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Spiel gegen Schweden in der "ARD". "Ich bin sehr stolz, wie sich alle in die Spiele hereinhängen. Wir wissen, dass uns die Breite fehlt, aber trotzdem müssen wir Spielern wie Johannes Golla oder Patrick Wiencek Pause geben", so der 62 Jahre alte Isländer.

INFO - Sieg gegen Schweden Pflicht

Deutschland liegt in der Hauptrundengruppe II nach zwei Niederlagen auf dem fünften Rang. Nur die zwei bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. Alle Finalspiele werden in Budapest ausgetragen. Die deutsche Mannschaft braucht gegen Schweden heute unbedingt einen Sieg und muss am Abend zudem auf Schützenhilfe der Spanier gegen Norwegen (20:30 Uhr bei Eurosport 1) hoffen.

INFO - Witzke und Mertens nach Hause gereist

Die deutsche Mannschaft wird die Hauptrunde ohne die coronainfizierten Spielmacher Luca Witzke und Linksaußen Lukas Mertens beenden. Beide im Laufe des Turniers positiv getesteten Spieler haben das Quartier in Bratislava heute verlassen und "in einem ersten medizinischen Transport mit Fachpersonal und entsprechender Ausstattung" die Heimreise angetreten. | Zum Artikel

INFO - Neue Coronafälle am Samstag

Die deutschen Handballer hatten gestern zwei weitere Coronafälle zu beklagen. Betroffen waren Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert, deren PCR-Tests von Freitagabend positiv ausfielen. Steinert und Firnhaber sind inzwischen schon die Fälle 12 und 13 im deutschen Team. | Zum Artikel

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn und der Slowakei. Gegen Schweden muss heute unbedingt ein Sieg her, ansonsten ist der Halbfinal-Traum für die DHB-Auswahl endgültig ausgeträumt. Die Partie in Bratislava beginnt um 18:00 Uhr. Pascal Steinmann begleitet den Handball-Klassiker für Euch im Liveticker.

