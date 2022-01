Am Dienstag, den 25. Januar bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihr letztes Hauptrundenspiel bei dieser Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Um 18:00 Uhr trifft das DHB-Team von Alfred Gislason in Bratislava auf Russland.

Durch zahlreiche Coronainfektionen geschwächt verlor die deutsche Mannschaft um Kapitän Johannes Golla alle drei bisherigen Hauptrundenspiele gegen Spanien (23:29), Norwegen (23:28) und Schweden (21:25)

Durch die Niederlage gegen Schweden platzte der Traum vom Halbfinale für Deutschland endgültig. Auch das Spiel um Platz 5 ist nicht mehr zu erreichen. Das Duell mit den Russen, die ebenfalls keine Chance mehr auf ein Weiterkommen haben, ist also der letzte Auftritt bei diesem Turnier.

Gegen Russland geht es für das DHB-Team also lediglich um einen guten Abschluss des Turnieres. Alle Informationen zum letzten Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Russland gibt es hier.

Handball-EM: Deutschland - Russland live im TV

Die Begegnung zwischen Deutschland und Russland wird im "ZDF" live im TV übertragen. Anwurf ist am Dienstag, 25. Januar um 18:00 Uhr.

Handball-EM: Deutschland - Russland live im Livestream

Das "ZDF" bietet zudem auch einen Livestream zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Russland an. Zudem zeigt auch Sportdeutschland.tv die Partie im Livestream.

Handball-EM: Deutschland - Russland live im Liveticker

Bei Eurosport.de könnt ihr die Partie Deutschland gegen Russland im Liveticker verfolgen.

Zudem gibt es bei Eurosport.de während der Handball-EM alle News, Hintergrundgeschichten und Informationen zu den Geschehnissen in Ungarn und der Slowakei. Darüber hinaus gibt es von ausgewählten Spielen Highlight-Videos. Bei Eurosport.de verpasst ihr also nichts.

Nach dem verpassten Halbfinal-Einzug wurden die deutschen Handballer am Montag erneut von Corona erwischt. Patrick Wiencek und Simon Ernst wurde am Montagmorgen positiv getestet. Den EM-Abschluss gegen Russland bestreitet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit einem Rumpfteam. Nur Johannes Golla, Philipp Weber, Rückraumspieler Julian Köster und Lukas Zerbe sind vom ersten Kader noch übrig.

Sorge um Handball-Nationalspieler Hendrik Wagner: Nach überstandener Coronainfektion kam der 24-Jährige in der zweiten Halbzeit beim 21:25 (10:12) gegen Schweden im Hauptrundenspiel der Europameisterschaft aufs Feld. Doch nach wenigen Minuten wurde der Heidelberger wieder ausgewechselt. Wagner litt unter Atemproblemen, wie Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Spiel erklärte.

Die deutschen Handballer haben vor ihrem sportlich unbedeutenden letzten EM-Spiel drei weitere Coronafälle zu beklagen. Aus der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason wurden Patrick Wiencek und Simon Ernst positiv auf das Virus getestet, ebenso ein namentlich nicht genanntes Delegationsmitglied, das nach Angaben von DHB-Sportvorstand Axel Kromer "nicht auf der Bank" sitzt.

