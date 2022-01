Handball

Handball-EM: Frankreich serviert Serbien nach Gala in Halbzeit eins ab - Highlights

Frankreich beseitigte bei der Handball-EM in Gruppe C durch ein insgesamt klares 29:25 (16:7) gegen Serbien letzte theoretische Zweifel an seiner weiteren Turnierteilnahme. Die Highlights im Video.

00:03:06, vor einer Stunde