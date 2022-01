Handball

Handball-EM: Schweden besiegt Frankreich nach dramatischer Schlussphase und steht im Finale - Die Highlights im Video

In einem dramatischen Spiel schlägt Schweden den Olympiasieger aus Frankreich mit 34:33 (17:14) und zieht ins Finale der Handball-EM ein. Nach einem Raketenstart der Franzosen kämpfte sich Schweden zurück und ging mit einer Führung in die Pause. Frankreich drehte erst in den Schlussminuten auf, scheiterte aber an einem hervorragenden Andreas Palicka. Die Highlights im Video.

00:03:02, vor 38 Minuten