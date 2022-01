Handball

Handball-EM - Highlights: Frankreich kassiert gegen Island historische Niederlage und bangt um Halbfinaleinzug

Frankreich unterliegt in der Hauptrunde gegen Island überraschend deutlich 21:29 (10:17) und kassiert damit die höchste Niederlage in 100 Spielen bei Europameisterschaften. Der Olympiasieger scheitert an seiner Chancenverwertung: Nikola Karabatic erzielt lediglich ein Tor bei sechs Versuchen. Durch die Pleite im direkten Duell bangt die Mannschaft von Guillaume Gille um den Einzug ins Halbfinale.

00:03:04, vor 12 Minuten