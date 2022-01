Spanien - Dänemark 29:25

60. Minute: Und das war's! Spanien zieht ins Finale der Europameisterschaft ein und schlägt Dänemark mit 29:25. Die Dänen haben zu viele Fehler gemacht und kämpfen am Sonntag nun um Platz drei.

Spanien - Dänemark 27:24

58. Minute: Und Spanien zieht nach einem Fehlwurf von Hansen hier womöglich spielentscheidend davon. Natürlich wissen die Spanier nun auch, wie man die clever die Uhr runter spielt. Noch zwei Minuten und drei Tore Vorsprung, da sollte nichts mehr anbrennen für Spanien.

Spanien - Dänemark 26:23

55. Minute: Und Canellas geht bei Spanien voran und markiert seinen fünften Treffer. Dänemark nimmt die nächste Auszeit, viel Zeit bleibt hier nicht mehr. Das Momentum ist bei den Spaniern, auch Hansen wirkt alles andere als konzentriert in der Schlussphase. Gut fünf Minuten vor Schluss trifft Landin bei den Dänen, doch Spanien zieht direkt wieder nach. Die Titelverteidiger machen hier keine Fehler.

Spanien - Dänemark 24:22

51. Minute: Es ist weiterhin ein packendes Spiel, doch Spanien nimmt den Fuß nicht vom Gaspedal. Die Dänen verlassen sich jetzt in dieser Phase auf Hansen, doch dieser verliert wieder einen Ball leichtfertig. Gomez spritzt dazwischen und kontert die Dänen eiskalt aus. Das wirkt jetzt bei weniger als zehn Minuten vor dem Ende etwas hektisch. Spanien kann sich aber hier nicht entscheidend absetzen und lässt die Dänen am Leben. Das wird eine packende Schlussphase.

Spanien - Dänemark 22:20

48. Minute: Und in so einer Phase ist dann auch das Glück auf Seiten der Spanier, Jakobsen scheitert am Pfosten und die Spanier erhöhen im Gegenzug. Dann nimmt Dänemarks Trainer Jacobsen die nächste Auszeit. Bei etwas mehr als zehn Minuten noch auf der Uhr sieht vieles nach dem vierten Finaleinzug in Folge bei der EM für die Spanier aus. Hansen kann direkt nach der Auszeit zumindest verkürzen.

Spanien - Dänemark 21:19

45. Minute: Erst schwächen sich die Spanier mit einer 2-Minuten-Strafe, dann sehen jedoch auch die Dänen die nächste Zeitstrafe. Spanien macht den etwas stärkeren Eindruck und ist hellwach. Nach einem Tor der Dänen reagiert Gomez am schnellsten und stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Dänen müssen ein Weg finden, um den Lauf der Spanier zu stoppen.

Spanien - Dänemark 18:16

41. Minute: Spanien bleibt dran, das Spiel bleibt hochspannend. Und das hat vorallem mit den starken Leistungen der beiden Keeper zu tun, nach zwei starken Paraden von Perez de Vargas gehen die Spanier sogar in Führung und ziehen durch Canellas erstmals davon.

Spanien - Dänemark 15:16

37. Minute: Wenn ein bisschen Dynamik reinkommt, dann immer wenn einer der beiden Mannschaften trifft und das andere Team im direkten Gegenzug den schnellen Konter setzt. Anschließend gehen die Dänen durch einen Siebenmeter von Hansen wieder in Führung.

Spanien - Dänemark 14:14

33. Minute: Und die zweite Halbzeit startet mit Niklas Landin und seiner achten Parade. Aber auch Perez de Vargas auf der anderen Seite zieht nach und die Spanier gleichen durch Canellas aus. Beide Mannschaften tun sich jedoch auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte etwas schwer.

HALBZEIT: Spanien - Dänemark 13:14

Zu Beginn konnte man ein sehr fahriges Spiel mit vielen Fehlern und vielen Ballverlusten sehen. Beide Teams waren nicht auf der Höhe, Dänemark konnte sich in dieser Phase jedoch einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Nach etwa 15 Minuten wurde das Spiel deutlich besser, Dänemark aber auch Spanien zeigten schöne Tore und facettenreiche Offensivaktionen. Spanien fand besonders kurz vor der Hälfte zurück in die Partie und verkürzte bis auf ein Tor. Es sind spannende zweite 30 Minuten garantiert, doch ins Finale am Sonntag kann nur eine der beiden Mannschaften.

Spanien - Dänemark 13:14

30. Minute: Der schläfrige Beginn der beiden Teams ist längst Geschichte. Sowohl die Spanier, als auch die Dänen zeigen viel Abwechslung in der Offensive und schöne Tore. Spanien kann durch einen Ballverlust der Dänen kurz vor dem Ende der ersten Hälfte sogar profitieren und auf nur ein Tor Rückstand verkürzen.

Spanien - Dänemark 11:13

28. Minute: Und Dänemark schwächt sich in dieser Phase ein bisschen selbst, Landin bekommt eine 2-Minuten-Strafe, der fällige Siebenmeter ist drin. Spanien bleibt dran und wird vor allem durch Casado oder Canellas immer wieder gefährlich. Aber auch die Dänen verlieren in der Unterzahl nicht die Nerven und bleiben treffsicher. Zwei Minuten noch bis zur Pause, noch hält der knappe Vorsprung der Dänen.

Spanien - Dänemark 8:10

24. Minute: Und so langsam ist es ein gutes bis sehr gutes Halbfinal-Spiel. Schöne Tore auf beiden Seiten und dynamische Angriffe ohne Ende - das komplette Gegenteil zu den ersten zehn Minuten der Partie. Auch Perez de Vargas kommt immer mehr auf und Spanien verkürzt durch Fernandez wieder auf zwei Tore Rückstand.

Spanien - Dänemark 5:9

20. Minute: Jetzt mal ein wunderschöner Treffer für Spanien, Casado wirft aus dem Unterarm in den Knick, schon sein dritter Treffer. Und erstmals tritt auch der spanische Keeper Perez de Vargas mit einer schönen Parade in Erscheinung. Spanien erobert ein wenig das Momentum, auch weil Dänemark die erste 2-Minuten-Strafe bekommt. Dann scheitern sie jedoch dann per Siebenmeter am Querbalken. Bitter für die Spanier, den Hansen vollstreckt auf der Gegenseite eiskalt.

Spanien - Dänemark 4:8

17. Minute: Und jetzt geht es plötzlich Schlag auf Schlag und es fallen die Tore im Sekundentakt. Dänemark und Spanien spielen direkt nach eigenem Gegentor den Angriff schnell aus und treffen selbst. Dann verliert Spanien erneut den Ball, Hansen spielt Mensah Larsen traumhaft am Kreis frei und die Dänen gehen mit drei Toren in Führung. Spanien nimmt die erste Auszeit, scheitert jedoch unmittelbar danach am starken Landin. Dänemark wirkt frischer und erhöht sogar auf vier Tore Vorsprung.

Spanien - Dänemark 2:4

12. Minute: Jetzt nimmt das Spiel etwas an Fahrt auf. Die Spanier finden die Lücke am Kreis, Dänemark antwortet jedoch im direkten Gegenzug und geht wieder in Führung und legt sogar nach. Dann sind die nächsten Spielzüge jedoch wieder von umkämpften Duellen geprägt, bisher ist es eine klare Abwehrschlacht. Dänemarks Trainer Jacobsen nimmt die erste Auszeit.

Spanien - Dänemark 1:2

9. Minute: Und bei den Dänen geht bisher alles über Hansen vorne. Mit einer schönen Finte und seinem zweiten Tor bringt er sein Team wieder in Führung, hinten steht bisher Landin sicher, der schon vier Paraden zeigte. Spanien findet bisher kein Durchkommen, eine sehr torarme Partie in den ersten knapp zehn Minuten.

Spanien - Dänemark 1:1

6. Minute: Es ist weiterhin ein wilder Beginn in Budapest. Spanien misslingt ein Dreher frei vor dem Tor komplett, die Dänen auf der anderen Seite werfen den Ball nach etwas Druck in die Luft. Gut sechs Minuten sind um, bisher gibt es klar mehr Turnover als Tore hier. Spanien kann zumindest einen Konter setzen und ausgleichen.

Spanien - Dänemark 0:1

3. Minute: Und los geht das erste Halbfinal-Spiel des Abends. Dänemark hat Anwurf und beginnt, bei beiden Teams jedoch ein nervöser Beginn. Zwei Missverständnisse führen zu Ballverlusten auf beiden Seiten. Dann kassieren die Spanier durch Maqueda eine frühe 2-Minuten-Strafe, den fälligen Siebenmeter verwandelt Superstar Hansen sicher.

Spanien - Dänemark

Mit leichter Verspätung wird in Budapest in wenigen Minuten angepfiffen. Die beiden Mannschaften haben die Halle betreten. Gleich geht's los!

