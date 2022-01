Dank der beiden Siege gegen Belarus und Österreich steht die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Ungarn und der Slowakei bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Polen fix in der Hauptrunde.

Dennoch hat das heutige Spiel eine enorme Bedeutung: Es geht gegen die ebenfalls bisher ungeschlagenen Polen nicht nur um den Gruppensieg, sondern zugleich um zwei wichtige Zähler für die Hauptrunde. Denn die Punkte aus diesem Spiel werden definitiv in die Hauptrunde mitgenommen, da die Polen ebenfalls schon qualifiziert sind.

Als Ersatz wurden Torwart Johannes Bitter sowie die Feldspieler Rune Dahmke, Sebastian Firnhaber, Paul Drux und Fabian Wiede nachnominiert. Kurz vor der heutigen Partie gab es dann aber den nächsten Schock: Auch Till Klimpke und Marcel Schiller haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Damit fehlen Bundestrainer Alfred Gislason aus seinem ursprünglichen Kader insgesamt neun Spieler.

So lief das letzte Vorrundenspiel des DHB-Teams gegen Polen:

ENDE: Polen - Deutschland 23:30

Damit verabschiedet Jan-Lucas Krenzer sich von Euch mit einem deutschen Gruppensieg. Weiter gehts am Donnerstag, natürlich wieder bei eurosport.de live im Ticker zu verfolgen! Einen schönen Abend und bis Donnerstag!

Deutschland gewinnt also hier das letzte Vorrundenspiel gegen Polen mit 30:23 und überzeugt auf ganzer Linie. Spieler des Spiels ist der erst 21-Jährige Julian Köster, der mit sechs Treffern am Ende zweitbester Werfer des DHB-Teams ist. Deutschland gewinnt die Gruppe D, geht mit zwei Punkten in die Hauptrunde und erwartet am Donnerstag den doppelten Europameister Spanien! Man darf gespannt sein, welches Gesicht die DHB-Elf dort zeigt.

Polen - Deutschland 23:30

60. Minute: Parade Bitter, Kontor Zerbe und dann ist Schluss! Was für ein hervorragender Auftritt des DHB-Teams. Der Jubel bei Trainer Alfred Gislason und seiner Mannschaft ist groß. Man sieht förmlich wie der Druck abfällt, nach all dem was die letzten Tage passiert ist.

Polen - Deutschland 23:29

58. Minute: Zwei Minuten vor dem Ende muss das deutsche Team eine doppelte Unterzahl verkraften. Auch Polens Moryto gibt sich aus sieben Metern keine Blöße und trifft. Polen verkürzt nochmal, das Spiel ist natürlich längst gelaufen.

Polen - Deutschland 21:28

55. Minute: Gislason nimmt für die letzten fünf Minuten seine zweite Auszeit und erinnert die Jungs daran, konzentriert zu bleiben und den Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen. Mit einer 6-0 Formation gelingt durch Golla direkt der nächste Treffer. Auf der anderen Seite hält Bitter stark und die Gislason-Elf setzt sich durch den Mann der zweiten Hälfte, Julian Köster, wieder ab. Lukas Zerbe legt nach einem weiteren Ballverlust der Polen noch einen drauf. Sieben Tore Vorsprung, was für eine Moral des deutschen Teams heute!

Polen - Deutschland 20:25

53. Minute: Und Deutschland wird etwas nachlässig in dieser Phase und lässt einen 3-Tore-Lauf der Polen zu. Mit dem nächsten Turnover schnuppern die Polen hier wieder etwas Luft. Doch Deutschland hat heute Steinert, der von der Siebenmeter-Marke eine 100%-Quote aufweist und den neunten Treffer erzielt. Zusätzlich gibt es für die Polen die nächste 2-Minuten-Strafe. Polen verkürzt anschließend ebenfalls wieder per Siebenmeter, doch Köster kontert direkt. Deutschland hat wieder eine Antwort parat und wirkt wieder fokussiert.

Polen - Deutschland 16:23

49. Minute: Erst ein Fehlwurf der Polen, die dabei einen Siebenmeter wollen aber nicht bekommen. Dann ein Wechselfehler und die nächsten 2 Minuten Strafe. Deutschland hat hier alle Trümpfe in der Hand und zieht durch Weber auf sieben Tore davon.

Polen - Deutschland 15:21

46. Minute: Und das taktische Konzept der Deutschen geht weiter auf, hinten erfolgt der nächste Block. Vorne trifft Golla, nach klasse Vorarbeit von Köster. Polen wirkt in diesen Minuten etwas einfallslos in der Offensive und bleibt erneut am starken Mittelblock der Deutschen hängen.

Polen - Deutschland 15:20

43. Minute: Und Julian Köster macht weiterhin richtig Spaß, wieder marschiert er durch die Abwehr Polens spielerisch durch und erzielt seinen vierten Treffer. Polen nimmt die zweite Auszeit, Deutschland ist momentan die klar bessere Mannschaft.

Polen - Deutschland 15:19

41. Minute: Polen muss hier auf 16:18 verkürzen, doch Bitter bleibt im 1 gegen 1 Sieger. Der nachnominierte Torhüter zeigt einen sehr guten Auftritt bis hierhin. Im Gegenzug ist der überragende Steinert wieder zur Stelle und markiert seinen achten Treffer. Wieder ist der Vier-Tore-Vorsprung hergestellt.

Polen - Deutschland 14:18

35. Minute: Und die deutsche Mannschaft ist der kurzen Schwächephase wieder voll da, Golla setzt nach und bringt den Ball raus auf Zerbe. Der sorgt für vier Tore Vorsprung.

Polen - Deutschland 14:16

33. Minute: Deutschland tut sich zu Beginn der zweiten Hälfte mit der nächsten 2-Minuten-Strafe hier kein Gefallen. Wieder spielen sie in der Offensive ohne Torhüter, ein Ballverlust resultiert dann schon im zweiten Polen-Treffer. Golla ist bei einem Fehlwurf der Deutschen aufmerksam und staubt ab, 16:14 für Deutschland.

Halbzeit: Polen - Deutschland 12:15

Deutschland liefert einen sehr starken Auftritt bisher ab, trotz der vielen Turbulenzen der letzten Stunden liegt die Mannschaft von Alfred Gislason mit drei Toren Vorsprung vorne. Nach ausgeglichenem Beginn trumpften vorallem Weber, Steinert und der junge Köster auf und halten das polnische Team auf Distanz. Stand jetzt würde die Gislason-Elf zwei wichtige Punkte mit in die Hauptrunde nehmen. Weiter so!

Polen - Deutschland 12:15

30. Minute: Und Deutschland spielt offensiv weiter sehr intelligent, viel geht weiterhin über Weber, der auch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff nochmal aus dem Rückraum feuert. Mit drei Toren Vorsprung geht das DHB-Team in die Kabine, noch zu erwähnen ist, dass Wiencek kurz vor der Pause schon die zweite 2-Minuten-Strafe gesehen hat.

Polen - Deutschland 11:12

27. Minute: Polen verliert im Aufbauspiel den Ball, doch Deutschland kann die Chance nicht nutzen und spielt den Konter schlampig aus. Das polnische Team kann durch Krajewski wieder verkürzen. Auch Gislason nimmt kurz vor der Halbzeit die erste Auszeit.

Polen - Deutschland 10:12

26. Minute: Und jetzt zeigt sich mit gleich drei Toren in Folge der junge Julian Köster. Mit zwei super Finten lässt er die polnischen Kreisläufer stehen und zeigt einen mutigen Auftritt. Viel geht bei Deutschland durch die Mitte, die Außenspieler sind noch fast gar nicht im Spiel, ähnliches Bild auch bei den Polen. Steinert markiert mit dem nächsten Siebenmeter schon sein sechstes Tor, Deutschland hält den Zwei-Tore-Abstand.

Polen - Deutschland 9:10

22. Minute: Und die Auszeit scheint gewirkt zu haben, Polen kommt durch zwei schnelle Treffer wieder zum Anschluss. Dazu sieht Deutschland die nächste 2-Minuten-Strafe und nimmt Bitter für die Offensive vom Feld, spielt also ohne Torhüter aber eben mit einem Feldspieler mehr. Das zahlt sich aus, doch Polen zieht im Gegenzug wieder nach. Auch Moryto trifft schon das vierte Mal für die Polen. Ein enges Spiel weiterhin.

Polen - Deutschland 5:8

18. Minute: Hat der Junge einen Lauf gerade! Wieder Steinert, der bei einem Kreisduell in der Luft stabil bleibt und hinter dem Rücken artistisch seinen fünften Treffer markiert, zwei Paraden von Bitter und ein sauber ausgespielter Angriff der deutschen über Golla lässt das Team von Alfred Gislason erstmals mit drei davonziehen. Polen reagiert und nimmt die erste Auszeit.

Polen - Deutschland 5:6

16. Minute: Polen bleibt dran und kann nach einem Turnover der Deutschen wieder ausgleichen. Eine umkämpfte Partie, Polen kassiert durch Piotr Pietrasik die nächste 2-Minuten-Strafe und Steinert kann per Siebenmeter sein viertes Tor markieren. Er und Weber sind bisher in der Offensive die klaren Aktivposten.

Polen - Deutschland 3:5

12. Minute: Deutschland wirkt nach den turbulenten letzten Stunden hier sehr konzentriert. Viel geht in den ersten Minuten über Philipp Weber, der häufig nur per Foul gestoppt werden kann. Mann der Anfangsphase jedoch ist bisher Steinert, der erst eine 2-Minuten-Strafe gegen die Polen provoziert und im Gegenzug zur erneuten Führung trifft. Nach einem Offensivfoul der Polen, kann sich Deutschland erstmals mit zwei Toren absetzen.

Polen - Deutschland 2:3

8. Minute: Ausgeglichene Anfangsphase in Bratislava, Deutschland kassiert in Unterzahl kein weiteres Tor und gleicht nach dem Siebenmeter von Christoph Steinert sogar aus. Johannes Bitter pariert den ersten Ball und im Gegenzug bindet Deutschland Dahmke das erste Mal ein. Nächster Siebenmeter, nächster Treffer von Steinert.

Polen - Deutschland 2:1

3. Minute: Turbulente Anfangsphase in Bratislava, beide Mannschaften treffen mit dem ersten Angriff. Dann sieht Patrick Wiencek nach einem Foul direkt die erste 2-Minuten-Strafe. Polen nutzt das und geht nach einem Siebenmeter in Führung.

Polen - Deutschland 0:0

1. Minute: Los gehts, Deutschland beginnt die erste Hälfte. Rune Dahmke startet direkt.

INFO - Direkter Vergleich

Beim Blick auf den direkten Vergleich liegt das deutsche Team vorne. 17 Siege und ein Unentschieden bei 28 Spielen steht zur Buche, Polen konnte zehn Partien für sich entscheiden. Begrenzt auf Spiele bei der Europameisterschaft geben sich Polen und Deutschland nichts, beide konnten je zweimal gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen bei einer EM liegt jedoch schon einige Jahre zurück, Polen besiegte Deutschland im Januar 2012 knapp mit 33:32.

INFO - Corona-Chaos

Das Team von Alfred Gislason geht deutlich geschwächt in das letzte Vorrundenspiel. Am Montagabend wurden mit Torhüter Andreas Wolff, Rückraumspieler Kai Häfner, Rechtsaußen Timo Kastening, Linksaußen Lukas Mertens und Spielmacher Luca Witzke gleich fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, am Dienstag kamen mit Torhüter Till Klimpke und Linksaußen Marcel Schiller zwei weitere Fälle dazu. Kurzfristig mussten mit Torwart Johannes Bitter sowie den Feldspielern Rune Dahmke, Sebastian Firnhaber, Paul Drux und Fabian Wiede fünf Spieler nachnominiert werden. Diese sind nach einem negativen PCR-Test für das Spiel gegen Polen einsatzbereit.

INFO - Ausgangslage

Die Ausgangslage in der Gruppe D ist klar. Sowohl Polen als auch Deutschland gewannen bisher beide Spiele und haben vier Punkte. Die Polen stehen aufgrund der besseren Tordifferenz jedoch momentan noch vor den Deutschen. Beide Mannschaften sind außerdem schon sicher für die Hauptrunde qualifiziert. Die Frage ist nur noch, nimmt eines der beiden Teams durch ein Sieg heute schon zwei Punkte mit in die nächste Runde?

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum letzten EM-Vorrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason kämpft heute ab 18:00 Uhr gegen Polen nicht nur um den Gruppensieg, sondern auch bereits um zwei Punkte für die Hauptrunde. Jan-Lucas Krenzer tickert die Partie für Euch live.

