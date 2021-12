Die weiteren Gegner in der deutschen Vorrundengruppe E sind am Samstag (18:00 Uhr) die Slowakei und am Montag Ungarn (20:30 Uhr).

Gegen die Slowakei hatte das DHB-Team kurz vor der WM bei einem Vorbereitungsturnier 32:25 (13:14) gewonnen.

Die besten drei Teams der acht Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde des XXL-Turniers mit erstmals 32 Teams ein.

Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Nationen werden mitgenommen.

(SID)

