Die letzte Begegnung Deutschlands mit dem Afrikameister ist gerade einmal drei Wochen her.

Gegen Ägypten hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason seine Olympia-Vorbereitung abgeschlossen. Deutschland gewann mit 29:27.

DHB-Sportvorstand Axel Kromer spricht von einer "Riesenaufgabe", die den Deutschen bevorstehe. "Die schlägt man nicht im Vorbeigehen, das ist eine sehr starke Mannschaft, vor der wir großen Respekt haben", sagte Kromer.

"Der Traum, ins Halbfinale zu kommen, bleibt. Wir wissen, dass wir da einen konstanteren Handball spielen müssen, als wir es heute gemacht haben. Wir werden da alles reinlegen", sagte Gislason nach dem Einzug ins Halbfinale.

Hier könnt ihr das Viertelfinale zwischen Deutschland und Ägypten im Liveticker mitverfolgen.

Olympia 2021: Handball-Viertelfinale - Deutschland gegen Ägypten

13:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Deutschland strebt den Sprung ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio an, muss dafür jedoch im Viertelfinale an Afrikameister Ägypten vorbei. Ob sich das DHB-Team durchsetzen kann, erfahrt Ihr hier. Viel Spaß beim Lesen!

