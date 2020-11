"Schwer vorstellbar", "schwierig", "nicht vertretbar": Unter dem Eindruck immer neuer Coronafälle bei der Nationalmannschaft wachsen die Zweifel an der Austragung der Mega-WM im Januar in Ägypten. In großer Sorge um ihre Spieler werfen die Klubvertreter ihre Zurückhaltung allmählich über Bord, die Liga selbst befürchtet einen vorübergehenden Corona-Kollaps.