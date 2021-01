Die erste Halbzeit des ersten WM-Finals der Geschichte, in dem Schweden und Dänemark aufeinandertrafen, war sehr ausgeglichen. Bis zur 12. Spielminute wechselten sich beide Mannschaften mit dem Tore-Werfen ab. Sowohl Schweden als auch Dänemark agierten mit einer defensiven 6:0-Deckung, beide Teams hatten mit Niklas Landin und Andreas Palicka starke Torhüter in ihren Reihen. Bei Dänemark spielte zudem Rückraumspieler Mikkel Hansen stark, er erzielte mit einer schönen Einzelaktion den 3:3-Ausgleich (7.).

Doch in der Folge fanden die Schweden dank ihres starken Umschaltspiels wieder besser in die Partie, Albin Lagergren brachte viel Torgefahr in den schwedischen Rückraum. Dänemarks starker Kreisläufer Magnus Saugstrup kassierte in der 22. Minute seine zweite Zeitstrafe, Rechtsaußen Lasse Svan musste sich wegen einer Waden-Blessur auswechseln lassen und Linksaußen Valter Chrintz traf zum 13:11 (27.).