Johannes Bitter vernagelte das Tor, Uwe Gensheimer verwandelte sicher auf Linksaußen und Johannes Golla ackerte am Kreis - doch all die Bemühungen der deutschen Handballer waren umsonst.

Schon vor dem 31:24 (16:12) gegen Brasilien hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason den vorzeitigen WM-Knockout kassiert, das Viertelfinale in Ägypten findet ohne Deutschland statt.

"Natürlich ist es bitter, unser WM-Ziel nicht erreicht zu haben. Wir haben es uns aber selbst zuzuschreiben. In den entscheidenden Momenten waren wir schlicht noch nicht gut genug", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Die bittere Nachricht vom vorzeitigen K.o. hatten Kapitän Gensheimer und Co. schon vor dem Spiel gegen die Südamerikaner in der Kabine erreicht. Durch die polnische 26:30-Niederlage gegen Ungarn hatte Deutschland keine Chance mehr, den anvisierten Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.