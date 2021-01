Deutschland startete vor allem in der Abwehr konzentriert in die Partie, zudem hielt Torhüter Andreas Wolff gleich den ersten Wurfversuch stark. Erst nach vier Minuten gelang den Spaniern das erste Tor. Allerdings fehlte auch den Deutschen die Konsequenz im Abschluss. So konnte sich die DHB-Auswahl nie mehr als ein Tor absetzen.