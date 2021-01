Im All-Star-Team stehen insgesamt fünf Spieler, die mit ihren Mannschaften das Finale erreicht hatten. Neben zwei Dänen sind drei Schweden dabei. In Ferran Solé (Rechtsaußen) schaffte es auch ein Spanier in den erlauchten Kreis, zudem mit Kreisläufer Ludovic Fabregas ein Franzose. Drei der sieben Spieler (alle drei Schweden) verdienen ihr Geld in der Bundesliga.