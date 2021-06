Für die zweimalige Vize-Europameisterin war es das erste Edelmetall bei einer WM, 2018 in Baku war sie Fünfte geworden. Zugleich unterstrich die Medizinstudentin ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Tokio. Mit einmal Bronze hat das deutsche Team in Budapest schon sein Minimalziel erfüllt und das Ergebnis der WM 2019 in Tokio egalisiert.

Zuvor hatte Stoll am Dienstag im Viertelfinale gegen Deguchis Landsfrau Jessica Klimkait verloren, sich dann aber in der Hoffnungsrunde mit einem Sieg über Russin Anastasija Konkina die Medaillenchance erkämpft.

Das könnte Dich auch interessieren: Judoka auf gefährlicher Olympia-Hatz: Russisches Corona-Roulette

Judo Goldmedaille in Kasan: Wagner schon in Olympia-Form 07/05/2021 AM 21:40

(SID)

Starke Vorstellung im Finale: So sicherte sich Wagner die Goldmedaille

Judo Goldmedaille in Kasan: Wagner schon in Olympia-Form 07/05/2021 AM 21:40