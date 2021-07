So wenig Kondome auch mit dem Kajakfahren an sich zu tun haben, finden sie offenbar doch Gebrauch in der Wassersportart - und zwar bei der Reparatur.

Wie in dem Video von Kajak-Star Fox zu sehen ist, dient das Kondom aufgrund seiner Flexibilität und Stärke als Unterstützer für die Carbon-Mischungen, die beim "Flicken" des Bootes verwendet werden.

In Fox' Aufnahme wird das Kondom über das Carbon gezogen, das am Ende des Bootes angebracht wird, um ein entstandenes Loch zu schließen.

"Ich wette, ihr wusstet nicht, dass Kondome für Kajak-Reparaturen benutzt werden können", schrieb sie in dem Video.

In dem Video wird zunächst eine Carbon-Mischung in ein entstandenes Loch am Bug (vorderes Ende des Bootes) gestopft, anschließend wird das Kondom drüber gezogen, um dem Konstrukt Stabilität und Aerodynamik zu verleihen. "Es gibt dem Carbon ein glattes Ende", schrieb sie mit einem Lachsmiley.

Mit Olympia-Gold komplettierte Fox ihre riesige Trophäensammlung. Olympisches Silber (London 2012) und Bronze (Rio 2016) hatte sie zuvor bereits gewonnen.

Sie zählt zu den erfolgreichsten Slalom-Kanutinnen der Geschichte.

Bei Kanu-Weltmeisterschaften räumte sie bereits vier erste Plätze im Canadier und drei im Kajak ab. Bereits 2010 galt sie als große australische Kanu-Hoffnung, als sie im Alter von gerade einmal 16 Jahren Kajak-Bronze bei den Weltmeisterschaften in Ljubljana eroberte.

