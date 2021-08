Biles hatte schon auf einen Start im Mehrkampf sowie beim Pferdsprung und am Stufenbarren verzichtet. Am Dienstag hatte sie beim Mannschafts-Finale ihren Wettkampf nach dem ersten von vier Durchgängen abgebrochen und dies anschließend mit mentalen Problemen begründet.

Auf Instagram hatte Biles am Freitag von "Twisties" berichtet - so werden in den USA mentale Blockaden im Turnen genannt. "Mein Geist und mein Körper sind einfach nicht im Einklang", schrieb der US-Star, der zuletzt auch im Training gestürzt war. Die Probleme beträfen "alle Wettkämpfe, was wirklich nervt", so die viermalige Olympiasiegerin.

(SID)

