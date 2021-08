Kunstturnen

Olympia 2021 - Lukas Dauser exklusiv: So hart war der Weg zu Silber

Kunstturner Lukas Dauser kehrt mit Olympia-Silber am Barren zurück nach Deutschland. Bei Eurosport erzählt er von seinem Leidensweg mit Kreuzbandriss und Mittelhandbruch in den vergangenen Jahren. Die Silbermedaille habe er immer noch nicht ganz realisiert, die ganze Zeit in Tokio sei für ihn eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen. Mehr im Video.

00:10:14, vor 2 Stunden