Kunstturnen

Olympia 2021: Chenchen Guan aus China sichert sich Gold am Schwebebalken

Am Schwebebalken führt kein Weg an China vorbei. Die 16-jährige Chenchen Guan holte sich mit 14,633 Punkten den Olympiasieg und verwies ihre Landsfrau Tang Xijing auf den 2. Platz (14,233). Bronze ging an Rekord-Weltmeisterin Simone Biles (14,000). Die Highlights im Video.

00:05:49, vor 26 Minuten