Kunstturnen

Olympia 2021: Hambüchen rastet bei Dausers Silberübung in Kommentatorenkabine aus

Lukas Dauser holt bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sensationell Silber am Barren. Eurosport-Experte und Dausers Freund Fabian Hambüchen kann sich in der Kommentatorenkabine nicht mehr zurückhalten und lässt seiner Freude nach Dausers Silberübung freien Lauf.

00:01:21, vor einer Stunde