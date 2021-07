Am kommenden Sonntag geht es für die WM-Dritte von 2018 am Stufenbarren im Ariake Gymnastics Center um eine Medaille. Seitz schaffte bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme zudem den Sprung ins Mehrkampf-Finale am Donnerstag. Mit dabei ist dann auch ihre Teamkollegin Kim Bui (Stuttgart), die sich ebenfalls qualifizierte.

Dagegen verpasste das Quartett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit Seitz, Bui, Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer (Chemnitz) die Qualifikation für die Medaillenentscheidung. Die Riege beendete den Wettkampf auf Rang neun.

Olympia - Kunstturnen "Ich habe Gänsehaut!" Dausers Barren-Gala begeistert Hambüchen VOR 21 STUNDEN

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Seltener Patzer - Simone Biles fliegt von der Matte

(SID)

Eröffnungsfeier verpasst: US-Turner um Biles machen eigene Parade

Olympia - Kunstturnen Emotionaler Abschied: Turn-Legende Chusovitina (46) verpasst Finale VOR EINER STUNDE