Kunstturnen

Olympia 2021 - Kunstturnen: Die besten Übungen der Wettkämpfe in Tokio

Kunstturnen gilt als eine der olympischen Kernsportarten. Es ist spektakulär und dramatisch, die Athleten bringen ihre Körper an den Rand des Möglichen. Wir haben die Top-5-Momente der olympischen Wettbewerbe in Tokio in einem Video zusammengefasst.

00:02:15, vor 36 Minuten