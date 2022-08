"Drama pur, weil man es nicht ganz versteht, wenn ein so leichter Druck auf die Platten ausreicht, um einen Fehlstart auszulösen. Das ist unglaublich traurig für Arthur", analysierte der einstige Olympiasilbermedaillengewinner Frank Busemann in der "ARD".

Zuvor hatten sich auf der Bahn im Olympiastadion dramatische Szenen abgespielt.

Simon Ehammer, der die Gesamtwertung nach dem ersten Tag klar anführte, leistete sich über die 110 Meter Hürden einen Fehlstart. Der brachte ihm gemäß der Regularien eine Verwarnung ein, nicht aber eine Disqualifikation. Dazu kommt es erst beim zweiten Fehlstart - auch dann, wenn sich der betreffende Athlet zuvor keinen geleistet hatte.

Dieses Mal traf es Abele, der mit einer Reaktionszeit von 0,048 s unter dem erlaubten Wert von 0,100 s lag.

Abele komplett fassungslos

Allerdings: Die TV-Bilder zeigten, dass der Deutsche nicht als Erster aus dem Startblock flog - wohl aber derjenige war, der am schnellsten Druck auf die Messplatte im Startblock ausübte.

Entsprechend verdutzt schaute Abele drein, als ihm die Rote Karte vorgehalten wurde. Nach einem Gruß ins Publikum verließ der Zehnkämpfer die Bahn und brach in Tränen aus.

Abele hatte im Vorfeld angekündigt, in München seinen letzten Zehnkampf zu bestreiten. Der 36-Jährige war als Titelverteidiger an den Start gegangen, nachdem er 2018 in Berlin Gold geholt hatte. Abeles Karrierebestleistung liegt bei 8605 Punkten, aufgestellt am 26. Juni 2016 in Ratingen.

