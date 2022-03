Leichtathletik

Hallen-WM in Belgrad: Yulimar Rojas verbessert mit 15,74 Metern ihren eigenen Dreisprung-Weltrekord

Yulimar Rojas aus Venezuela springt bei der Hallen-WM in Belgrad zu Gold und verbessert mit diesem Sprung auf 15,74 Meter ihren eigenen, bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio aufgestellten Weltrekord nochmals um sieben Zentimeter. Die 26-Jährige hat damit die drei weitesten jemals in Dreisprung-Konkurrenzen gezeigten Sprünge erzielt. Es war bereits ihr dritter Weltmeister-Titel.

00:00:37, vor einer Stunde