Leichtathletik

Hallen-WM: Lamont Marcell Jacobs holt sich in Tausendstel-Krimi Gold- Highlights aus Belgrad

Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs ist bei der Hallen-WM in Belgrad in einem ganz engen Rennen zu WM-Gold über die 60 m gelaufen. Der Italiener siegte in 6,41 Sekunden und lag nur 0,003 Sekunden vor dem 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman aus den USA. Das 60-m-Finale und weitere Highlights aus Belgrad im Video.

00:02:10, vor einer Stunde