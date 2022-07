Die jeweils ersten drei der drei Vorläufe sowie die insgesamt sechs nächstbesten Athletinnen zogen ins Finale am Mittwoch (19:45 Uhr Ortszeit/4:45 MESZ Uhr am Donnerstag) ein.

"Ich bin wirklich stolz auf das Rennen, im Moment kann ich nicht mehr mobilisieren", sagte Krause im "ZDF".

Vorlaufschnellste war die für Kasachstan laufende Kenianerin Norah Jeruto, die im ersten Rennen auf 9:01,54 Minuten kam. Lea Meyer schied im gleichen Lauf als Achte (9:30,81) aus.

Krause hatte 2015 in Peking und 2019 und in Doha bei den Weltmeisterschaften jeweils Bronze geholt. 2017 blieb sie nach einem Sturz im Finale in Topform ohne Edelmetall.

Traber scheidet aus - Holloday glänzt

Hürdensprinter Gregor Traber ist in seinem Vorlauf über 110 Meter hingegen ausgeschieden. Der 29-Jährige kam auf Platz sieben seines Rennens und war damit chancenlos (13,71 Sekunden).

Vorlaufschnellster war Titelverteidiger Grant Holladay aus den USA in 13,14 Sekunden. Dessen Landsmann Devon Allen, der beim Football-Team der Philadelphia Eagles unter Vetrag steht, gewann den langsamsten Vorlauf in 13,47 Sekunden. Halbfinale und Finale werden am Sonntagabend Ortszeit ausgetragen.

(SID)

