Garcia Leon, WM-Siebte von 2017, war vor der Saison international noch nicht sonderlich spektakulär in Erscheinung getreten. Vor Garcia Leon hatten noch kein Athlet und keine Athletin zwei Titel in Eugene geholt.

Ines Henriques (Portugal), 50-km-Weltmeisterin von Doha 2019, kam mit großem Rückstand ins Ziel. Eine deutsche Geherin war nicht am Start.

Der Klassiker über 50 km Gehen wird nicht mehr ausgetragen, die Disziplin sei nicht mehr zeitgemäß, hieß es zur Begründung. Stattdessen werden bei den Frauen und Männern in Eugene erstmals Rennen über 35 km ausgetragen. Die Männer gehen am Sonntag an den Start.

(SID)

