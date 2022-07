Leichtathletik-WM

Der 18 Jahre alte Knighton holte als jüngster Sprinter über diese Distanz eine WM-Medaille. Wie über 100 m gelang den US-Amerikanern damit beim Heimspiel ein Dreifachsieg.

Als Ehrengäste wohnten die legendären 200-m-Läufer Tommie Smith und John Carlos dem Rennen bei. Olympiasieger Smith und der drittplatzierte Carlos hatten bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt auf dem Podest die Faust in einem schwarzen Handschuh in die Luft gereckt - das Symbol der US-Bürgerrechtsbewegung Black Power.

100-m-Sieger Fred Kerley war angeschlagen im Halbfinale ausgeschieden, er steht wegen einer Oberschenkelverletzung auch der US-Staffel über 4x100 m nicht zur Verfügung.

Der deutsche Meister Owen Ansah (Hamburg) war am Montag im Vorlauf ausgeschieden. Olympiasieger Andre de Grasse (Kanada) hatte seinen Start kurzfristig abgesagt.

