Am Dienstag hatte Jakob Ingebrigtsens Landsmann Karsten Warholm über 400 m Hürden einen Weltrekord aufgestellt und olympisches Gold geholt.

Hinter Ingebrigtsen, der zum zweitjüngsten Gewinner über diese Distanz nach dem Kenianer Asbel Kiprop 2008 in Peking wurde, holte Weltmeister Timothy Cheruiyot (Kenia) in 3:29,01 Silber, Bronze ging an Josh Kerr (3:29,05).

Ein deutscher Läufer war nicht im Finale vertreten.

Olympia - Leichtathletik Hassan gewinnt 10.000 Meter im Zielsprint - Klosterhalfen starke Achte VOR 2 STUNDEN

Das "Wunderkind" triumphiert: Ingebrigtsen holt mit Rekordzeit Gold

Das könnte Dich auch interessieren: "Zum kotzen!" Gold-Favorit Vetter scheitert früh im Finale

(SID)

"Eine Wahnsinnsleistung!" Klosterhalfen mit Top-Zeit über 10.000 Meter

Olympia - Leichtathletik "Sagen es seit Jahren": Sprinter Lyles kritisiert Umgang mit mentalen Problemen VOR 4 STUNDEN