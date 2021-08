Eine genaue Diagnose bei Niklaus stand auch am späten Abend in Tokio noch aus.

"Was Niklas genau hat, kann ich noch nicht sagen. Aber ich kann sagen, was passiert ist", erklärte Teamarzt Andrew Lichtenthal.

"Bei seinem letzten Sprung hat er sein Sprunggelenk im Absprung-Fuß gestaucht. Daraus hat sich eine Schwellung entwickelt", so der Mediziner.

Die Schmerzen waren einfach zu groß - die Medaillenträume bei Olympia dramatisch geplatzt.

Freimuth bedauerte Kaul-Pech: "Bilder, die durch den Magen gehen"

Wegen der Sprunggelenksverletzung musste der 23-Jährige den 400-m-Lauf nach etwa der Hälfte des Rennens aufgeben. Besonders bitter: Für den Mainzer schien zumindest Bronze in Reichweite.

Fans, Experten und das Kaul-Lager selbst hatten genau darauf gehofft: auf Edelmetall.

"Wer Niklas kennt, der weiß, dass er nicht aufgibt, weil er eine kleine Blessur hat. Er hat sich versucht durchzubeißen. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Er muss totale Schmerzen gehabt haben und es war nicht schön anzusehen", befand Ex-Zehnkämpfer Freimuth.

Bitter: Kaul lag auf Bestleistungskurs

Vor seinem Aus hatte Kaul eine starke Vorstellung gezeigt, er lag auf Kurs Bestleistung, steuerte über 8700 Punkte an.

Nach 11,22 Sekunden über 100 m, 7,36 m im Weitsprung und 14,55 m mit der Kugel gelang Kaul im Hochsprung mit 2,11 m eine persönliche Bestleistung - doch ausgerechnet bei dem Sprung verletzte er sich.

Drama um Kaul! Weltmeister verletzt sich bei persönlicher Bestleistung im Hochsprung

Danach humpelte Kaul aus dem Stadion. Teamarzt Lichtenthal behandelte ihn unter Hochdruck, mit einer dicken Bandage rannte er noch einmal los - doch die Schmerzen waren am Ende zu groß.

Die Mediziner stellten ihn bis zum 400-Meter-Lauf zwar wieder auf die Beine, Lichtenthal mahnte aber auch: "Ich habe ihm gesagt, dass er sich nicht weiter schwer verletzen wird. Aber dass es sein kann, dass er vor Schmerzen nicht ins Ziel kommt."

Genau so kam es dann.

Die Frage, wer in Tokio zum König der Athleten avanciert, wird am Donnerstag ohne Kaul beantwortet.

Kaul startet solide: Die 100 m beim Olympia-Zehnkampf in Tokio

Alles läuft auf ein packendes Duell zwischen Damian Warner (Kanada) und Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) hinaus.

In Führung liegt nach dem ersten Tag Warner mit 4722 Punkten, Mayer ist mit 4340 Zählern derzeit Fünfter. Sowohl Warner als auch Mayer steuern nach der Halbzeit auf ein Ergebnis von rund 8900 Punkten zu.

Freimuth: "Kauls Olympische Spiele kommen erst noch"

Kauls Teamkollege Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied ist nach dem ersten Tag 13. mit 4251 Zählern.

Immerhin hatte Eurosport-Experte Freimuth einen Mutmacher für Kaul. "Niklas ist noch sehr jung, seine Olympischen Spiele kommen erst noch in Paris. Jetzt lautet das Motto: Mental erholen, körperlich erholen, neue Ziele setzen", betonte der Vizeweltmeister von 2017.

In ein paar Tagen wird wohl auch Kaul in der Lage sein, das so zu sehen.

Warner mit Traumzeit über 100 m zum Zehnkampf-Auftakt

