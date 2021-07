Genaue Zahlen wurden nicht bestätigt, laut der Zeitung Sydney Morning Herald handelt es sich aber um das komplette, 63-köpfige Team der Australier. Die betroffenen Leichtathleten verblieben "als Vorsichtsmaßnahme" auf ihren Zimmern, teilte der nationale Verband mit. Anlass sei "die Meldung eines Corona-Falls bei einem Mitglied des US-Teams", näher gingen die Australier nicht auf Zusammenhänge ein. Die Betroffenen werden nun entsprechend den Vorgaben getestet.

Wie das Olympische und Paralympische Komitee der Vereinigten Staaten USOPC via Twitter mitteilte, befindet sich Kendricks in einem Quarantäne-Hotel. Nach Angaben seines Vaters hat der 28-Jährige keine Symptome. "Sam ist ein unglaublich erfolgreiches Mitglied des Teams USA. Wir werden ihn hier sehr vermissen", schrieb das USOPC: "Aus Respekt vor seiner Privatsphäre können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen geben."

Kendricks hatte 2019 in Doha sowie 2017 in London WM-Gold gewonnen und galt in Tokio neben Weltrekordhalter Armand Duplantis (Schweden) als einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg. Das Finale findet am 3. August (12.20 Uhr MESZ) statt. Kendricks hatte 2016 in Rio Bronze geholt.

(SID)

