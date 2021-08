Bei der Landung wurde Timanowskaja von Staatssekretär Magnus Brunner in Empfang genommen.

Brunner bestätigte vor Journalisten, dass sie die Reise nach Polen fortsetzen werde und die Flugroute aus "Sicherheitsgründen" geändert worden sei. Timanowskaja ginge es den Umständen entsprechend gut.

"Sie macht sich Sorgen um ihre Familie. Sie ist müde, angespannt und nervös, wie die Dinge weitergehen", so Brunner.

Olympia - Leichtathletik Kenianischer Doppelsieg: Korir triumphiert über 800 m VOR 4 STUNDEN

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) setzte derweil in Tokio eine Disziplinarkommission ein und kündigte an, Leichtathletik-Trainer Juri Moisewitsch und Funktionär Artur Schumak zum Fall Timanowskaja zu befragen.

Die 24-Jährige hatte aus Angst vor dem Gefängnis in ihrer Heimat die Rückreise verweigert , sie sollte gegen ihren Willen vor dem Start über 200 m nach Belarus gebracht werden. Zuflucht fand sie in der polnischen Botschaft.

Timanowskaja: "Hoffe, in Polen in Sicherheit zu sein"

Polen hat Timanowskaja ein humanitäres Visum angeboten, das sie annehmen will. "Das polnische Außenministerium hat schon Kontakt mit mir aufgenommen, und auch der Leichtathletik-Verband hat mir Unterstützung zugesagt. Ich hoffe sehr, dass ich in Polen in Sicherheit sein werde", sagte Timanowskaja der Bild. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, erhält auch ihr Ehemann ein polnisches Visum.

Ihr Fall hatte einen Skandal ausgelöst , in den sich hochrangige Politiker aus Europa und den Vereinigten Staaten einschalteten.

So verurteilten auch Außenminister Heiko Maas in der "Rheinischen Post" und sein US-Amtskollege Antony Blinken via "Twitter" das mutmaßliche Vorgehen der belarussischen Delegation. Die deutlichste Kritik kam aus Polen, Timanowskajas neuer Heimat.

Konsequenzen für belarussisches NOK offen

Welche Konsequenzen dem Nationalen Olympischen Komitee aus Belarus drohen, ist ungewiss. Athletenverbände hatten den sofortigen Ausschluss noch während der Spiele in Tokio gefordert. Das IOC hatte das NOK bereits im vergangenen Jahr mit Sanktionen belegt.

Staatschef Alexander Lukaschenko musste sein Amt als Vorsitzender abgeben, seinem Sohn und Nachfolger Wiktor verweigert das IOC die Anerkennung. Zudem sind die finanziellen Zuwendungen ausgesetzt.

Timanowskaja:" Ging mir nicht um Politik"

Timanowskaja hatte als eine von 2000 Sportlerinnen und Sportlern einen Offenen Brief unterzeichnet, in dem Neuwahlen der Regierung und die Freilassung von politischen Gefangenen gefordert wurden.

Lukaschenko geht seit der Wahl 2020 mit Polizeigewalt gegen die Demokratiebewegung in seinem Land vor. In Tokio hatte Timanowskaja eine sportliche Entscheidung öffentlich infrage gestellt, die Tragweite hatte sie nach eigener Aussage unterschätzt.

"Von Anfang an ging es mir nicht um Politik. Ich habe nur kritisiert, dass unsere Cheftrainer über das Staffellauf-Team entschieden haben, ohne sich mit den Sportlern zu beraten", sagte sie.

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Verschleppungsversuch - EU-Kommission rügt Belarus

Freimuth bedauerte Kaul-Pech: "Bilder, die durch den Magen gehen"

Olympia - Leichtathletik "Du hast noch 40 Minuten": Wie Timanowskaja ihre Verschleppung verhinderte VOR 20 STUNDEN