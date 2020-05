Die Uhr tickte, die letzten Sekunden liefen runter: Renaud Lavillenie schleppte sich zur Anzeigetafel und klappte die Zahl 36 auf. So oft war er im ersten Stabhochsprung-Fernduell auf der Anlage in seinem Garten in Frankreich in 30 Minuten über 5,00 m gesprungen. "Sind wir fertig?", fragte er und keuchte erschöpft. Am Ende kam es zu einem kleinen Zwist zwischen Lavillenie und Armand Duplantis.

Die Skepsis über das Resultat war berechtigt, denn die per Video zugeschaltete Konkurrenz des London-Olympiasiegers war namhaft: Im Garten der Eltern in Lafayette in Louisiana überflog auch Weltrekordler Duplantis die Latte 36-mal, während Weltmeister Sam Kendricks die 5-m-Marke am Sonntag in Oxford/Mississippi nur 26-mal knackte.

Alleine auf "Facebook" verfolgten laut Weltverband World Athletics 150.000 User das Geschehen, zudem war es auf "YouTube" und "Twitter" zu sehen. Zweimal 15 Minuten hatte das Trio Zeit, auf den privaten Anlagen die Höhe so oft wie möglich zu überqueren.

Duplantis und Lavillenie mit Gleichstand

Eines aber hatten die Protagonisten nicht bedacht: Was passiert im Fall eines Gleichstandes? Und genau darüber wurde am Ende hitzig diskutiert. "Wer war der Erste, der die Höhe zum 36. Mal übersprungen hat?", wollte Lavillenie wissen. Der Protest kam prompt von Duplantis, der ein Stechen forderte.

Es sollten noch einmal so viele Sprünge wie möglich in drei weiteren Minuten folgen. Und so kam es - aber nur beinahe. Doch Lavillenie streikte. "Ich bin fertig, ich will das Risiko nicht eingehen", gestand der frühere Weltrekordler, der mit seinen 33 Jahren zur älteren Sportler-Generation gehört.

Ganz anders sah das der 13 Jahre jüngere Shooting-Star Duplantis: "Nein, ich will die drei Minuten machen!" Duplantis demonstrierte auch prompt noch einmal, dass er noch genug Energie hatte, übersprang ein letztes Mal die fünf Meter und guckte auffordernd in die Kamera. Doch Altmeister Lavillenie zog bereits mit rotem Kopf und nassgeschwitzt die Schuhe aus.

Kendricks beruhigt die Streithähne

Der Dritte im Bunde konnte über den Zwist seiner Mitstreiter nur lachen. "Ich fordere jeden auf diesem Planeten heraus, das zu schlagen. Ich habe Respekt davor", sagte Kendricks zur Leistung der beiden Streithähne. Während Duplantis noch hektisch gestikulierte, schmunzelte Lavillenie und bot an: "Ich gebe dir ein Stück meiner Goldmedaille ab."

Da musste auch der Schwede lachen und akzeptierte den geteilten Sieg. So wirklich konnte aber auch Lavillenie das Remis nicht auf sich sitzen lassen: "Armand, ich werde dir eine Revanche geben." Dann messen sich die drei Überflieger vielleicht auch wieder auf der gleichen Anlage.

(SID)

