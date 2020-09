Viñales gewann den Großen Preis der Emilia Romagna vor seinen beiden Landsleuten Joan Mir (Suzuki) und Pol Espargaro (KTM). Der italienische Superstar Valentino Rossi (Yamaha) stürzte bereits in der zweiten Runde und schied aus. In der Vorwoche war der neunmalige Weltmeister auf demselben Kurs als Vierter noch knapp am Podium vorbeigefahren.